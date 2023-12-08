Гвинтівка NGSW: американські десантники випробовують зброю нового покоління (фото)

Американські бійці відзначили позитивну різницю нової системи в плані убивчої потужності, а також переваги ведення вогню на дальній дистанції.

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Американські військовослужбовці у Форт-Кемпбелл нещодавно завершили випробування сімейства зразків стрілецької зброї наступного покоління NGSW-Automatic Rifle (AR) і системи NGSW-Fire Control (FC) калібру 6.8-мм Common Cartridge. Під час навчання було розглянуто схожість і відмінності між новою зброєю і старими 5,56-мм карабінами M4A1 Carbine і системами M249 Squad Automatic Weapon з упором на підвищену убойну потужність. Подробиці випробувань розповіла 8 грудня пресслужба армії США.

У випробуваннях брали участь бійці дивізії Eagle Division, а також військовослужбовці роти "Альфа" повітряно-десантної дивізії США.

Після маневрів у бійців була можливість розповісти про свої спостереження та виявити основні відмінності стрілецької зброї різних поколінь. Офіцери підрозділів зазначили, що бійці одразу помітили різницю між більш ранніми системами M4, M249 та NGSW.

"Загалом, я почуваюся швидше з M249, але віддаю перевагу NGSW-AR, тому що вона робить мене смертоноснішим", — сказав десантник Максиміліано Аргуіндегуї.

"Зупиняльна потужність патрона 6,8 значно вища, ніж у M4 і M249, а можливість використання як із глушником, так і без нього — це величезна можливість для вогневої підтримки", — додав сержант Джек Скотт.

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Командир "Альфи" Іван Альварес зізнався, що спочатку скептично ставився до NGSW, доти, доки не відзначив переваги нової системи на далеких дистанціях.

"Коли ми тільки почали випробування, я був категорично проти NGSW-R. Я звик до M4, він легший. Я звик до віддачі, до бою, до всього, що може запропонувати M4. Але коли ми почали тестувати NGSW-R, я побачив, які можливості він дає піхотинцю, особливо на великих дистанціях", — сказав боєць.

У чому особливість системи NGSW

Насамперед нове озброєння призначене під калібр 6,8×51, а не під стандартний патрон НАТО 5.56×45 мм, який перебуває на озброєнні добрих 60 років. Патрони 6,8-мм мають гібридну гільзу (цоколь — зі сталі, корпус — з латуні), призначену для роботи з більш високим тиском, ніж у звичайних боєприпасах. Це зі свого боку призводить до значного збільшення швидкості та енергії під час влучання в ціль.

Крім того, NGSW передбачає наявність глушника як стандартного обладнання. Зокрема, у нових зразках поки що використовуються глушники SIG SLX. Вони призначені для зменшення віддачі, звуку пострілу і полум'яності та мають запатентовану швидкознімну конструкцію.

Патрон 6,8×51 для гвинтівок NGSW

Раніше повідомлялося, що компанія Barrett представила нову гвинтівку в лінійці MRAD, яка була випущена 1 грудня 2023 року. Зброя, яка призначена для ведення вогню на гранично великих дистанціях, поки що випускається під набій .416 Barrett, але в майбутньому кількість калібрів буде збільшено.