За стандартами НАТО: чеська армія закупила тисячу кулеметів FN Minimi Mk.3

Кулемет FN Minimi Mk.3 калібру 7,62х51 мм є продовженням лінійки Minimi, який був модернізований з урахуванням 15-річного досвіду експлуатації. Зокрема, з'явилася нова полімерна ложа, також було покращено верхню кришку і лоток подачі, що полегшує перезаряджання однією рукою.

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У рамках переозброєння своїх військ за стандартами НАТО Чехія закупила партію бельгійських ручних кулеметів FN Minimi Mk.3 калібру 7,62х51 мм. Нова партія в тисячу одиниць стане доповненням до раніше придбаних Minimi Mk.2, які є на озброєнні чеських збройних сил. Про це 30 листопада повідомили у Military Leak.

"Вибір Minimi відповідає стратегічному вибору чеських військ, які цінують надійність зброї та прагнуть до однаковості озброєнь", — зазначають оглядачі.

Таким чином військове командування республіки має намір відмовитися від експлуатації чехословацького єдиного кулемета vz. 59, який було прийнято на озброєння в далекому 1959 році і виробляли аж до 1970 року. Зазначимо, що кулемет Minimi також розроблявся компанією FN Herstal у 1970-х роках, однак варіант Mk3 — це остання версія кулемета, яку було представлено у 2013 році.

Коротко про бельгійський FN Minimi

Minimi випускають у різних конфігураціях: стандартну модель використовують як зброю підтримки взводу або відділення, версія Para призначена для десантників, а модель Vehicle використовують як додаткове озброєння бойових машин.

Сімейство кулеметів FN Minimi

Відмінності Minimi Mk2 від Minimi Mk3 полягають насамперед у їхніх удосконаленнях і оновленнях, отриманих на основі досвіду експлуатації та відгуків користувачів. Minimi Mk2, вдосконалений компанією FN Herstal порівняно з оригінальною моделлю, містив поліпшення, отримані в рамках програми модернізації M249. Зокрема, на кришці ствольної коробки з'явилася нова полімерна ложа з місцем для встановлення гідравлічного буфера і направляючої для оптики Picatinny.

Кулемет має відкритий затвор. Газовідвідний механізм із повітряним охолодженням і довгим ходом поршня дає змогу вести виключно автоматичний вогонь, водночас можлива подача зброї зі стрічки або з магазину.

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Конкретні удосконалення Mk3, створені на основі 10-15-річного досвіду експлуатації, мають в собі 5-позиційне регульоване ложе з 4-позиційним регульованим упором для щоки, інтегрований плечовий упор, гідравлічний буфер і нову регульовану по висоті сошку. Модернізація верхньої кришки і лотка подачі полегшує перезарядження однією рукою, а ергономічний дизайн рукоятки перезарядження дає змогу використовувати її будь-якою рукою. Крім того, з'явився новий додатковий аксесуар — теплозахисний екран.

ТТХ стандартного кулемета Minimi

маса — 6,85 кг;

довжина — 1040 мм;

довжина ствола — 465 мм;

ширина — 128 мм;

патрон — 7,62×51 мм;

принцип роботи — відведення порохових газів, поворотний затвор;

скорострільність — 680-800 пострілів на хвилину;

початкова швидкість кулі — 925 м/с;

максимальна дальність — 3600 м;

прицільна дальність — від 600 до 1000 м;

Нагадаємо, чеські зброярі представили компактну модель пістолета-кулемета CZ Scorpion EVO 3 S2 micro, який у пробній версії розроблено під калібр 9×19. Зброя є прямим спадкоємцем однойменного дуже успішного пістолета-кулемета CZ Scorpion EVO 3.