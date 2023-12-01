По стандартам НАТО: чешская армия закупила тысячу пулеметов FN Minimi Mk.3

Пулемет FN Minimi Mk.3 калибра 7,62х51 мм является продолжением линейки Minimi, который был модернизирован с учетом 15-летнего опыта эксплуатации. В частности, появилась новая полимерная ложа, также была улучшена верхняя крышка и лоток подачи, что облегчает перезарядку одной рукой.

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В рамках перевооружения своих войск по стандартам НАТО Чехия закупила партию бельгийских ручных пулеметов FN Minimi Mk.3 калибра 7,62х51 мм. Новая партия в тысячу единиц станет дополнением к ранее приобретенным Minimi Mk.2, которые имеются на вооружении чешских вооруженных сил. Об этом 30 ноября сообщили в Military Leak.

"Выбор Minimi соответствует стратегическому выбору чешских войск, которые ценят надежность оружия и стремятся к единообразию вооружений", — отмечают обозреватели.

Таким образом военное командование республики намерено отказаться от эксплуатации чехословацкого единого пулемета vz. 59, который был принят на вооружение в далеком 1959 году и производился вплоть до 1970 года. Отметим, что пулемет Minimi также разрабатывался компанией FN Herstal в 1970-х годах, однако вариант Mk3 — это последняя версия пулемета, которая была представлена в 2013 году.

Кратко о бельгийском FN Minimi

Minimi выпускается в различных конфигурациях: стандартная модель используется в качестве оружия поддержки взвода или отделения, версия Para предназначена для десантников, а модель Vehicle используется в качестве дополнительного вооружения боевых машин.

Семейство пулеметов FN Minimi

Отличия Minimi Mk2 от Minimi Mk3 заключаются, прежде всего, в их усовершенствованиях и обновлениях, полученных на основе опыта эксплуатации и отзывов пользователей. Minimi Mk2, усовершенствованный компанией FN Herstal по сравнению с оригинальной моделью, включил в себя улучшения, полученные в рамках программы модернизации M249. В частности, на крышке ствольной коробки появилась новая полимерная ложа с местом для установки гидравлического буфера и направляющей для оптики Picatinny.

Пулемет имеет открытый затвор. Газоотводный механизм с воздушным охлаждением и длинным ходом поршня позволяет вести исключительно автоматический огонь, при этом возможна подача оружия с ленты или из магазина.

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Конкретные усовершенствования Mk3, созданные на основе 10-15-летнего опыта эксплуатации включают в себя 5-позиционное регулируемое ложе с 4-позиционным регулируемым упором для щеки, интегрированный плечевой упор, гидравлический буфер и новую регулируемую по высоте сошку. Модернизация верхней крышки и лотка подачи облегчает перезарядку одной рукой, а эргономичный дизайн рукоятки перезарядки позволяет использовать ее любой рукой. Кроме того, появился новый дополнительный аксессуар — теплозащитный экран.

ТТХ стандартного пулемета Minimi

масса — 6,85 кг;

длина — 1040 мм;

длина ствола — 465 мм;

ширина — 128 мм;

патрон — 7,62×51 мм;

принцип работы — отвод пороховых газов, поворотный затвор;

скорострельность — 680—800 выстрелов в минуту;

начальная скорость пули — 925 м/с;

максимальная дальность — 3600 м;

прицельная дальность — от 600 до 1000 м;

Напомним чешские оружейники представили компактную модель пистолета-пулемета CZ Scorpion EVO 3 S2 micro, который в пробной версии разработан под калибр 9×19. Оружие является прямым наследником одноименного очень успешного пистолета-пулемета CZ Scorpion EVO 3.