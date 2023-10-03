Україна замовила сотні турецьких кулеметів Canik M2: що відомо про зброю (фото)
За даними деяких джерел, нові кулемети вже отримали українські підрозділи розвідки. Також очікується, що в майбутньому бійці Сил оборони отримають ще більше Canik M2.
Турецька приватна збройова компанія Canik поставила в Україну близько 600 одиниць важких кулеметів Canik M2 QCB. Зброя може бути використана як у піхотних підрозділах, так і встановлюватися на бронетехніку. Про це 2 жовтня повідомив "Мілітарний".
За деякими даними, ці кулемети вже прибули до Києва і використовуються підрозділами розвідки. Однак у майбутньому українські бійці отримають ще більше Canik M2.
Оглядачі пишуть, що за інформацією турецьких експертів вартість одного кулемета перебуває в межах 15-20 тисяч доларів — це означає, що вартість першої партії кулеметів становить понад 10 млн доларів.
Що відомо про Canik M2 QCB
Кулемет Canik M2 QCB має калібр 12,7 мм і ефективну дальність до 1830 метрів. Він може використовуватися стаціонарно або встановлюватися на транспортні засоби як дистанційно керована система озброєння.
Турецькі інженери при створенні кулемета надихалися знаменитим Browning M2, однак порівняно з ветераном бойових дій Canik M2 має низку значних удосконалень.
Основні характеристики
- тип використовуваного боєприпасу — 12,7 x 99 Standard NATO;
- маса зброї в зборі (без жолобів подачі та адаптера для штатива) — 38,5 кг;
- маса ствола в зборі — 12 кг;
- довжина — 1,665 мм;
- довжина ствола в зборі — 1,145 мм;
- спосіб дії — коротка віддача;
- режим стрільби — одиночний і автоматичний;
- швидкість польоту снаряда — 900 м/с (змінюється залежно від типу патронів);
- темп стрільби — 450-650 п/хв;
- максимальна ефективна дальність — 1 830 м;
- максимальна дальність — 6.800 м;
- ресурс ствола — 25 000 (зі стелітовою накладкою);
- точність — 100 м 18 см (≈6 МОА);
- сила віддачі — 150-250 фунтів.
Раніше повідомлялося, що на озброєнні ЗСУ було помічено модифікацію бронемашини "Козак-2М1" з дистанційним бойовим модулем. Броньовик оснащений великокаліберним кулеметом КПВТ і потужною оптичною системою з кількома каналами спостереження.