Україна замовила сотні турецьких кулеметів Canik M2: що відомо про зброю (фото)

За даними деяких джерел, нові кулемети вже отримали українські підрозділи розвідки. Також очікується, що в майбутньому бійці Сил оборони отримають ще більше Canik M2.

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Турецька приватна збройова компанія Canik поставила в Україну близько 600 одиниць важких кулеметів Canik M2 QCB. Зброя може бути використана як у піхотних підрозділах, так і встановлюватися на бронетехніку. Про це 2 жовтня повідомив "Мілітарний".

За деякими даними, ці кулемети вже прибули до Києва і використовуються підрозділами розвідки. Однак у майбутньому українські бійці отримають ще більше Canik M2.

Оглядачі пишуть, що за інформацією турецьких експертів вартість одного кулемета перебуває в межах 15-20 тисяч доларів — це означає, що вартість першої партії кулеметів становить понад 10 млн доларів.

Що відомо про Canik M2 QCB

Кулемет Canik M2 QCB має калібр 12,7 мм і ефективну дальність до 1830 метрів. Він може використовуватися стаціонарно або встановлюватися на транспортні засоби як дистанційно керована система озброєння.

Турецькі інженери при створенні кулемета надихалися знаменитим Browning M2, однак порівняно з ветераном бойових дій Canik M2 має низку значних удосконалень.

Основні характеристики

тип використовуваного боєприпасу — 12,7 x 99 Standard NATO;

маса зброї в зборі (без жолобів подачі та адаптера для штатива) — 38,5 кг;

маса ствола в зборі — 12 кг;

довжина — 1,665 мм;

довжина ствола в зборі — 1,145 мм;

спосіб дії — коротка віддача;

режим стрільби — одиночний і автоматичний;

швидкість польоту снаряда — 900 м/с (змінюється залежно від типу патронів);

темп стрільби — 450-650 п/хв;

максимальна ефективна дальність — 1 830 м;

максимальна дальність — 6.800 м;

ресурс ствола — 25 000 (зі стелітовою накладкою);

точність — 100 м 18 см (≈6 МОА);

сила віддачі — 150-250 фунтів.

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