На фронті в Сил оборони помічені модернізовані бронемашини "Козак-2М1" (відео)

На бронемашині встановлений невідомий бойовий модуль із дистанційним управлінням. Він оснащений великокаліберним кулеметом КПВТ і потужною оптичною системою з кількома каналами спостереження.

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На озброєнні українських захисників було помічено модифікацію бронемашини "Козак-2М1" із дистанційним бойовим модулем. На опублікованому 30 серпня в соцмережах відео можна побачити дистанційно керовану кулеметну турель.

У коментарі до публікації зазначено, що машина була створена для повітряно-десантних бригад і сил спеціальних операцій.

"Поблизу лінії фронту з'явилася абсолютно нова українська бойова броньована колісна машина "Козак-2М1" із дистанційно керованою кулеметною туреллю. Навіть в умовах війни Україна продовжує виробляти й удосконалювати власні бойові машини", — написали автори твіту.

Оглядачі "Мілітарного" уточнили, що на бронемашині встановлено великокаліберний кулемет КПВТ калібру 14,5 мм. Повідомляється, що такий кулемет є досить потужною зброєю, тому становить загрозу не тільки для живої сили противника, а й для укріплень і окремих видів бронетехніки.

"Кулі такого калібру можуть пробити цегляну кладку або броню більшості зразків легкоброньованої техніки, яку використовують росіяни", — зазначили експерти.

Цифрова камера спостереження водія на бронемашині "Козак-2М1". Джерело: "Мілітарний"

Вони також розповіли, що кулеметна турель оснащена потужною оптичною системою з кількома каналами спостереження, один із яких може бути тепловізійним. Водночас цифрові засоби спостереження тепер є не тільки в оператора модуля, а й у водія бронемашини.

Оглядачі пояснили, що дистанційне керування туреллю здійснюється за допомогою пульта командира машини. Примітно, що встановлений на "Козак-2М1" бойовий модуль не вдалося зіставити з жодним серійним іноземним зразком.

Бойовий модуль на модернізованому "Козак-2М1". Джерело: "Мілітарний"

Однак він практично ідентичний до модуля, який встановлюють на українські БМП-1ЛБ. Як повідомили експертам бійці ЗСУ, цей модуль має іноземне походження, але дані слід уточнити. Також помітили технологічну складність встановлення модуля — роботи, найімовірніше, проводили на потужностях заводу-виробника.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали виробляти прототипи бронемашини Inguar. Броньовик розробляється за стандартами НАТО й може мати дві колісні формули — 4х4 або 6х6.