Перевага перед російським "Печенігом": ЗСУ отримають кулемет НАТО SAR 762 MT (фото)

За даними оборонного відомства, ця зброя розрахована на екстремально низькі температури, а також тропічний клімат. Володіє високим ресурсом корпусу і ствола.

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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм. Про це повідомляють на сайті оборонного відомства.

Зазначається, що ця зброя має низку технологічних переваг порівняно зі схожим за класом російським кулеметом "Печеніг". Зокрема, в комплекті реалізовано швидкозмінний ствол, який дає можливість вести майже безперервний вогонь.

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Крім того, у цієї зброї є регульований газовий клапан, завдяки чому змінюється інтенсивність стрільби. Кулемет, до всього іншого, має високий ресурс корпусу і ствола. Зброя розрахована на ефективне використання за низьких і високих температур.

Кулемет SAR 762 MT

Кулемет SAR 762 MT

Кулемет SAR 762 MT

Кулемет SAR 762 MT

"Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях і у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку", — зазначили у відомстві.

Кулемет SAR 762 MT

Серія кулеметів SAR 762 MT випускається в Туреччині та розроблена також для використання на борту кораблів.

функція швидкої зміни ствола надає можливість у більшій кількості пострілів;

ствол розрахований на 25 тисяч пострілів;

зброя може працювати за температури від -42 до + 71 °C;

дальність — 1200 м для ближніх цілей; максимальна дальність стрільби SAR 762 MT — становить 3725 м;

Є три різні моделі кулемета. Серія SAR 762 MT A може використовуватися в дистанційно керованих системах зброї. Серія SAR 762 MT C — як спарений кулемет з основною зброєю в транспортних засобах турецької армії: Cobra, Ejder Yalçın, Amazon, Kirpi, Vuran.

Нагадаємо, що 30 жовтня бійці ЗСУ розбили колону росіян під Вугледаром, попередивши прорив.

Також повідомлялося, що глава Міноборони Рустем Умєров 30 жовтня повідомив, що військовим спростили повернення майна. Після служби бійцям знадобиться повернути державі лише бронежилети й каски.