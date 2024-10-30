Преимущество перед российским "Печенегом": ВСУ получат пулемет НАТО SAR 762 MT (фото)

По данным оборонного ведомства, это оружие рассчитано на экстремально низкие температуры, а также тропический климат. Обладает высоким ресурсом корпуса и ствола.

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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что у этого оружия есть ряд технологических преимуществ в сравнении со схожим по классу российским пулеметом "Печенег". В частности, в комплекте реализован быстросменный ствол, который дает возможность вести почти непрерывный огонь.

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Кроме того, у этого оружия есть регулируемый газовый клапан, благодаря чему меняется интенсивность стрельбы. Пулемет, ко всему прочему, обладает высоким ресурсом корпуса и ствола. Оружие рассчитано на эффективное использование при низких и высоких температурах.

Пулемет SAR 762 MT

Пулемет SAR 762 MT

Пулемет SAR 762 MT

Пулемет SAR 762 MT

"Его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику", — отметили в ведомстве.

Пулемет SAR 762 MT

Серия пулеметов SAR 762 MT выпускается в Турции и разработана также для использования на борту кораблей.

функция быстрой смены ствола предоставляет возможность в большем количестве выстрелов;

ствол рассчитан на 25 тысяч выстрелов;

оружие может работать при температуре от -42 до + 71 °C;

дальность — 1200 м для ближних целей; максимальная дальность стрельбы SAR 762 MT — составляет 3725 м;

Есть три разные модели пулемета. Серия SAR 762 MT A может использоваться в дистанционно управляемых системах оружия. Серия SAR 762 MT C — в качестве спаренного пулемета с основным оружием в транспортных средствах турецкой армии: Cobra, Ejder Yalçın, Amazon, Kirpi, Vuran.

Напомним, что 30 октября бойцы ВСУ разбили колонну россиян под Угледаром, предупредив прорыв.

Также сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров 30 октября сообщил, что военным упростили возврат имущества. После службы бойцам понадобится вернуть государству лишь бронежилеты и каски.