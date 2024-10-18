Делают в "гараже": бойцы ВСУ раскрыли стоимость наземных дронов "Махно" (видео)

По словам военных, дрон-пулеметчик "Махно" может несколько недель "сидеть" в засаде, ожидая подходящего момента, чтобы открыть огонь.

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Бойцы 108-й бригады территориальной обороны показали наземные дроны собственной разработки "Махно", отметив, что на производство одного такого аппарата нужно около полумиллиона гривен. Об этом создатели рассказали в сюжете Армия TV.

Военные показали беспилотник "Махно"

Сообщается, что дрон "Махно" оснащен крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибром 14,5 мм. Бойцы теробороны намерены использовать его для уничтожения врага при возможном прорыве позиций, или для выкашивания посадок, где засел противник.

По словам военных, "Махно" способен преодолевать 15-17 км. Благодаря дистанционному управлению беспилотник может "сидеть" в засаде несколько недель, ожидая приближения врага, чтобы открыть огонь.

Дрон "Махно" Фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Как оказалось, один такой беспилотник стоит всего 500 000 тысяч гривен (12 тысяч долларов США). Средства на производство предоставляют волонтеры, а также сами военнослужащие. На изготовление аппарата уходит месяц.

Сюжет также прокомментировали эксперты портала Defence Express, отметив "спартанские" условия производства. По их словам, беспилотники собираются "буквально в гаражах".

Напомним, компания "Украинская бронетехника" представила на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 в Польше роботизированную наземную платформу Protector.

В свою очередь украинская компания "Роботизированные Комплексы" объявила отзывную кампанию для всех наземных роботизированных платформ "Мураха" из-за недавнего возгорания аппарата во время тренировочных учений.