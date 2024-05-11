Спасают жизни и выполняют задания: в Украине испытали наземные дроны "Махно" (фото)

По словам представителей 108-й бригады ТрО, сейчас есть как минимум шесть разных модификаций дронов, которые могут выполнять на поле боя сразу несколько задач. Первая часть испытаний завершилась успешно.

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В Украине прошли испытания многофункциональные наземные дроны, которые могут пригодиться бойцам ВСУ на поле боя. Детальнее про них рассказали в Telegram-канале Сил обороны Юга.

Испытывали этот вид техники представители 108-й бригады территориальной обороны (ТрО). Сейчас есть как минимум шесть модификаций наземных дронов: минные, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.д.), эвакуационные и штурмовые.

В Украине испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно" Фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ В Украине испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно" Фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

"Все наши дроны имеют одно название — "Махно". В честь легендарного Нестора Махно, который вместе со своими побратимами, знатно бил в этих краях большевиков. Разработке дронов мы обязаны инициативе снизу. Конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование — все самостоятельно сделали наши воины", — рассказал офицер с позывным "Дискус".

Кроме того, украинский защитник добавил, что большую часть средств вложили сами бойцы ВСУ, а также волонтеры, семьи и некоторые компании.

В Украине испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно" Фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ В Украине испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно" Фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В современных боевых условиях, продолжает "Дискус", подобные средства имеют большое значение. Все дело в том, что благодаря наземным дронам можно спасти жизни военнослужащих, а также одновременно выполнить боевые задания.

"Испытания прошли успешно. Так, в ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой", — подытожили в Силах обороны Юга.

В Украине испытали новые многофункциональные наземные дроны "Махно" Фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Напомним, 5 апреля сообщалось, что в Украине испытали легкую машину по разминированию, которая выдерживает противотанковые и противопехотные мины. Техника "пережила" серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте. За час она может разминировать территорию площадью до 1500 м2.