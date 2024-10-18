Роблять у "гаражі": бійці ЗСУ розкрили вартість наземних дронів "Махно" (відео)

За словами військових, дрон-кулеметник "Махно" може кілька тижнів "сидіти" в засідці, чекаючи слушного моменту, щоб відкрити вогонь.

Related video

Бійці 108-ї бригади територіальної оборони показали наземні дрони власної розробки "Махно", зазначивши, що на виробництво одного такого апарату потрібно близько півмільйона гривень. Про це творці розповіли в сюжеті Армія TV.

Військові показали безпілотник "Махно"

Повідомляється, що дрон "Махно" оснащений крупнокаліберним кулеметом КПВТ калібром 14,5 мм. Бійці тероборони мають намір використовувати його для знищення ворога під час можливого прориву позицій, або для викошування посадок, де засів противник.

За словами військових, "Махно" здатний долати 15-17 км. Завдяки дистанційному управлінню безпілотник може "сидіти" в засідці кілька тижнів, чекаючи на наближення ворога, щоб відкрити вогонь.

Дрон "Махно" Фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Як виявилося, один такий безпілотник коштує всього 500 000 тисяч гривень (12 тисяч доларів США). Кошти на виробництво надають волонтери, а також самі військовослужбовці. На виготовлення апарата йде місяць.

Сюжет також прокоментували експерти порталу Defence Express, зазначивши "спартанські" умови виробництва. За їхніми словами, безпілотники збираються "буквально в гаражах".

Нагадаємо, компанія "Українська бронетехніка" представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Польщі роботизовану наземну платформу Protector.

Своєю чергою українська компанія "Роботизовані Комплекси" оголосила відкличну кампанію для всіх наземних роботизованих платформ "Мураха" через нещодавнє загоряння апарату під час тренувальних навчань.