Запускатиме БпЛА і вестиме вогонь по ЗС РФ: в Україні створили робота Protector (фото)

Крім знищення противника, наземний робот Protector може евакуювати поранених, підвозити боєприпаси і провізію, а також використовуватися для розвідки.

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Компанія "Українська бронетехніка" представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Польщі роботизовану наземну платформу Protector. Про це йдеться на офіційній сторінці виробника у Facebook.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас позиціонує Protector насамперед як логістичного робота. Він також може використовуватися для перевезення і запуску дронів із небезпечних місць, для евакуації поранених або як дрон-розвідник. Крім того, на платформу можна встановити летальну зброю для знищення бронетехніки та живої сили ворога.

Наземний дрон Protector Фото: Українська бронетехніка

Технічні характеристики робота Protector:

вага — до 4 000 кг;

потужність двигуна — 190 к.с.;

швидкість — 60 км/год;

балістичний захист — Stanag 4569 level 1;

дальність зв'язку — понад 15 км.

Платформа Protector інтегрована в систему ситуаційної обізнаності ICoMWare, що дає змогу комплексно застосовувати її на полі бою. Серед її переваг — невисока ціна та можливість швидкого виробництва. В "Українській бронетехніці" зазначають, що сьогодні в Україні немає схожих апаратів.

Наземний дрон Protector Фото: Українська бронетехніка

"Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення і працюють з наземними безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою", — підкреслив Владислав Бельбас.

Наземний дрон Protector Фото: Українська бронетехніка

Нагадаємо, Сили оборони України використовують у війні проти Російської Федерації багатофункціональні наземні роботизовані платформи SIRKO-S1 від української компанії Skylab.

Також повідомлялося, що українська компанія Kvertus продемонструвала на заході "Захисти воїна від дрона" комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) на базі наземної роботизованої платформи "Воля-Е".