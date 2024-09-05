Запускатиме БпЛА і вестиме вогонь по ЗС РФ: в Україні створили робота Protector (фото)
Крім знищення противника, наземний робот Protector може евакуювати поранених, підвозити боєприпаси і провізію, а також використовуватися для розвідки.
Компанія "Українська бронетехніка" представила на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO 2024 у Польщі роботизовану наземну платформу Protector. Про це йдеться на офіційній сторінці виробника у Facebook.
Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас позиціонує Protector насамперед як логістичного робота. Він також може використовуватися для перевезення і запуску дронів із небезпечних місць, для евакуації поранених або як дрон-розвідник. Крім того, на платформу можна встановити летальну зброю для знищення бронетехніки та живої сили ворога.
Технічні характеристики робота Protector:
- вага — до 4 000 кг;
- потужність двигуна — 190 к.с.;
- швидкість — 60 км/год;
- балістичний захист — Stanag 4569 level 1;
- дальність зв'язку — понад 15 км.
Платформа Protector інтегрована в систему ситуаційної обізнаності ICoMWare, що дає змогу комплексно застосовувати її на полі бою. Серед її переваг — невисока ціна та можливість швидкого виробництва. В "Українській бронетехніці" зазначають, що сьогодні в Україні немає схожих апаратів.
"Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення і працюють з наземними безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою", — підкреслив Владислав Бельбас.
Нагадаємо, Сили оборони України використовують у війні проти Російської Федерації багатофункціональні наземні роботизовані платформи SIRKO-S1 від української компанії Skylab.
Також повідомлялося, що українська компанія Kvertus продемонструвала на заході "Захисти воїна від дрона" комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) на базі наземної роботизованої платформи "Воля-Е".