"Ризиковані місії": як український робот SIRKO-S1 замінює військових на фронті (відео)

За словами розробника, наземний дрон SIRKO-S1 має гнучкий і швидкозмінний зв'язок, а навчитися керувати апаратом можна за один день.

Related video

Сили оборони України використовують у війні проти Російської Федерації багатофункціональні наземні роботизовані платформи SIRKO-S1 від української компанії Skylab. Технічні характеристики та деталі роботи безпілотника розкрив його творець у межах YouTube-проєкту Міністерства цифрової трансформації України Warchangers.

SIRKO-S1 — це роботизований комплекс, який адаптується під різні потреби військових. Цей апарат допомагає проводити розвідку на полі бою, доставляє військовим боєприпаси та провізію, а також може мінувати й розміновувати територію.

"Головна місія SIRKO-S1 — узяти на себе ризиковані місії на фронті, щоби зберегти життя військових", — зазначають у Мінцифри.

Розробник зазначив, що SIRKO-S1 являє собою колісну платформу середнього розміру, оснащену потужними мотор-колесами з редукторами. Серед його переваг — гнучкий і швидкозмінний зв'язок, а також проста форма, щоб двоє людей могли його швидко завантажувати, розвантажувати й висувати на місію. Бійці, які попередньо ознайомилися з текстовою інструкцією та подивилися відповідні відео, можуть опанувати управління роботом за один день.

SIRKO-S1 Фото: Brave Inventors

Технічні характеристики наземного дрона SIRKO-S1:

довжина — 1330 мм;

ширина — 773 мм;

висота — 1200 мм;

вага — 72 кг;

вантажопідйомність — 200 кг;

максимальна швидкість — 7,4 км/год;

час безперервного руху — 3 год;

запас ходу — 29 км;

дальність зв'язку — до 2,5 км.

Як зазначає розробник, ідея створення робота виникла, коли він аналізував ринок і виявив, що, окрім БПЛА, є потреба в наземних роботизованих платформах. Апарат створювався за підтримки українського оборонного кластера Brave1, зокрема компанія отримала грант на один із вузлів SIRKO-S1 — безповітряні колеса. Зараз цей вузол безповітряних коліс інтегрується, тож виробник готовий випускати його серійно. Грантовим коштом було розроблено матрицю, за допомогою якої виплавляються ці колеса.

За словами творця SIRKO-S1, схожих технологічних пристроїв не так і багато. Він також наголосив, що компанія постійно підтримує зв'язок із військовослужбовцями, які використовують платформу.

У майбутньому Skylab планує піти шляхом модульних рішень. Розробники мають намір зосередитися на створенні та інтеграції в наявну платформу SIRKO-S1 модулів розмінування й мінування під різні типи мін, а також інших роботизованих маніпуляторів.

Розробник розповів про український дрон SIRKO-S1

Нагадаємо, у лютому в компанії Skylab заявили, що наземний безпілотний дрон SIRKO-S1 тепер уміє повертатися до точки, де є зв'язок, без GPS і навіть компаса, користуючись тільки датчиками. Під час виходу на завдання він точно відстежує пройдений шлях і напрямок. Математичні алгоритми дають змогу відновити з цих показників шлях до точки, де був зв'язок.

Раніше, у листопаді минулого року, розробник дрона Євген Рвачов повідомив, що SIRKO-S1 випробували за екстремальних умов. Дрон уперше "змусили" виконувати маневри з вантажем 200 кг за мінусової температури, пересуваючись навіть засніженим бездоріжжям.