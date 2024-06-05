"Азов" отримав наземних роботів Sirko-S1: які місії вони можуть виконувати (фото)

Платформа Sirko-S1 може нести вантаж вагою до 200 кілограмів на відстань до 2,5 кілометрів і проводити розвідку позицій ЗС РФ. Дрон пройшов випробування в екстремальних умовах і в разі втрати зв'язку може самостійно повернутися.

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Військовослужбовці 6-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України отримали наземні роботизовані платформи українського виробництва Sirko-S1, призначені для розвідки, перевезення вантажів та евакуації поранених. Відповідне відео опублікував волонтер Ігор Лаченков в Facebook 5 червня.

Повідомляється, що волонтерам вдалося зібрати для бійців "Азова" 11,7 мільйона гривень. На ці кошти було закуплено дрони, обладнання та автомобілі. На оприлюдненому відео можна, зокрема, помітити наземних роботів Sirko-S1. За словами волонтера, апарати вже надійшли в арсенал батальйону.

Бійці "Азова" отримали дрони Sirko-S1

Що відомо про дрони Sirko-S1

Як зазначає "Мілітарний", наземна платформа Sirko-S1 розроблена українською компанією Skylab, яка є учасником оборонного кластера Brave1. Sirko-S1 здатний нести корисне навантаження вагою до 200 кілограмів на відстань до 2,5 кілометрів. Апарат оснащений тепловізором, системою лазерних далекомірів і камерою. Він має шифрований зв'язок для управління і відео, а також електричний привід на всі чотири колеса з режимами регенерації енергії.

Робот може допомагати військовим евакуювати поранених, проводити розвідку позицій російських окупантів, а також перевозити різні вантажі, зокрема доставляти боєприпаси або провізію бійцям, які перебувають у гарячих точках.

Sirko-S1 може доставляти військовим вантажі Фото: Скриншот

Повідомляється, що на розробку Sirko-S1 пішло близько пів року. Наразі роботизована платформа перебуває на стадії серійного виробництва.

У листопаді минулого року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українські військові почали тестувати наземного робота Sirko на фронті. Він зазначив, що апарат показав хороші результати в бойових умовах і отримав позитивні відгуки.

Sirko-S1 можуть повертатися до точки, де є зв'язок, без GPS компаса

Того ж місяця розробник дрона Євген Рвачов зазначив, що дрон Sirko-S1 випробували за екстремальних умов. Робота вперше "змусили" виконувати маневри з вантажем 200 кг за мінусової температури, пересуваючись навіть засніженим бездоріжжям.

Sirko-S1 протестували в екстремальних умовах

Крім того, у лютому цього року Євген Рвачов повідомив, що Sirko-S1 тепер уміє повертатися до точки, де є зв'язок, без GPS і навіть компаса, користуючись тільки датчиками. Нова опція забезпечує повернення Sirko-S1 з місць, де з якихось причин не працює GPS.