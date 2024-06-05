"Азов" получил наземных роботов Sirko-S1: какие миссии они могут выполнять (фото)

Платформа Sirko-S1 может нести груз весом до 200 килограмм на расстояние до 2,5 километров и проводить разведку позиций ВС РФ. Дрон прошел испытания в экстремальных условиях и в случае потери связи может самостоятельно вернуться.

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Военнослужащие 6-го батальона специального назначения 12-ой бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получили наземные роботизированные платформы украинского производства Sirko-S1, предназначенные для разведки, перевозки грузов и эвакуации раненых. Соответствующее видео опубликовал волонтер Игорь Лаченков в Facebook 5 июня.

Сообщается, что волонтерам удалось собрать для бойцов "Азова" 11,7 миллиона гривен. На эти средства были закуплены дроны, оборудование и автомобили. На обнародованном видео можно, в частности, заметить наземных роботов Sirko-S1. По словам волонтера, аппараты уже поступили в арсенал батальона.

Бойцы "Азова" получили дроны Sirko-S1

Что известно о дронах Sirko-S1

Как отмечает "Милитарный", наземная платформа Sirko-S1 разработана украинской компанией Skylab, которая является участником оборонного кластера Brave1. Sirko-S1 способен нести полезную нагрузку весом до 200 килограмм на расстояние до 2,5 километров. Аппарат оснащен тепловизором, системой лазерных дальномеров и камерой. Он имеет шифрованную связь для управления и видео, а также электрический привод на все четыре колеса с режимами регенерации энергии.

Робот может помогать военным эвакуировать раненых, проводить разведку позиций российских оккупантов, а также перевозить различные грузы, в том числе доставлять боеприпасы или провизию бойцам, которые находятся в горячих точках.

Sirko-S1 может доставлять военным грузы Фото: Скриншот

Сообщается, что на разработку Sirkо-S1 ушло около полугода. На данный момент роботизированная платформа находится на стадии серийного производства.

В ноябре прошлого года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские военные начали тестировать наземного робота Sirko на фронте. Он отметил, что аппарат показал хорошие результаты в боевых условиях и получил положительные отзывы.

Sirko-S1 могут возвращаться к точке, где есть связь, без GPS компаса

В том же месяце разработчик дрона Евгений Рвачов отметил, что дрон Sirko-S1 испытали при экстремальных условиях. Робота впервые "заставили" выполнять маневры с грузом 200 кг при минусовой температуре, передвигаясь даже по заснеженному бездорожью.

Sirko-S1 протестировали в экстремальных условиях

Кроме того, в феврале этого года Евгений Рвачов сообщил, что Sirko-S1 теперь умеет возвращаться к точке, где есть связь, без GPS и даже компаса, пользуясь только датчиками. Новая опция обеспечивает возвращение Sirko-S1 из мест, где по каким-то причинам не работает GPS.