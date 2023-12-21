Испытали даже под водой: наземный робот Sirko-S1 MK2 показал новые способности (видео)

Тестирование предусматривало преодоление грунтовой дороги и бездорожья с узкими колеями, а также маневрирование на спусках и подъемах под углом.

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Наземную роботизированную платформу Sirko-S1 MK2, разработанную в Украине, протестировали в экстремальных условиях. Соответствующее видео опубликовал инженер Евгений Рвачов на своем канале в Telegram в среду, 21 декабря.

На видео беспилотный наземный робот сначала преодолел путь по пересеченной местности — грунтовой дороге, изрезанной узкими колеями. После этого тестировщики усложнили задачу и оснастили Sirko-S1 mk2 полезной нагрузкой в виде нескольких цилиндров красного цвета. С ними беспилотник снова ездил по бездорожью, а также маневрировал: выполнял спуски и подъемы под углом. Для этого оператору робота потребовалось несколько раз разгонять его.

"Протестировали его (наземного робота, — ред.) в экстремальных условиях: бездорожье, максимальная нагрузка, углы подъема до 15 градусов, сложные спуски, погружение в брод до 20 см, и даже под водой", — написал Евгений Рвачов под опубликованным видео.

Наземный беспилотник Sirko-S1

Отметим, что несколько ранее, 16 декабря, как сообщил сам разработчик, Sirko-S1 получил официальный допуск к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

"Разработка и тестирование в соответствии с требованиями научного института при Минобороны стала для нас не просто задачей, а путем к совершенствованию. Мы превратили каждую сложность в возможность поднять Sirko-S1 на новый уровень", — написал инженер.

Робота создали участники оборонного кластера Brave1. Основная его задача заключается в помощи военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку российских позиций. В частности, с помощью робота можно безопасно доставлять боеприпасы или провизию бойцам, которые находятся в горячих точках. Максимальная полезная нагрузка машины — до 200 килограммов.

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Роботизированная платформа Sirko-S

Прототипом Sirko-S1 и Sirko-S1 MK2 стала роботизированная платформа Sirko-S. Это четырехколесный наземный робот, оснащенный дневной камерой или тепловизором, системой лазерных дальномеров для огибания препятствий и режимом автономной езды вслед за человеком. Специальные резиновые колеса и встроенные механизмы обеспечивают весьма устойчивую езду по бездорожью.

По словам разработчики Евгения Рвачова, беспилотник может выполнять разные задачи для военных: вести разведку, доставлять грузы, обеспечивать связь между подразделениями, эвакуировать раненных. Сам аппарат весит 45 кг, но способен поднимать предметы общим весом до 150 кг благодаря грузовому отсеку размером 80 х 40 х 20 см.

Характеристики робота Sirko-S:

габариты — 110 х 80 х 50 см;

максимальная скорость — 12 км/ч;

дальность связи — до 5 км.

Напомним, в конце ноября украинский робот Sirko-S1 прошел зимнее экстрим-испытание. Дрон впервые "заставили" выполнять маневры с грузом 200 кг при минусовой температуре, передвигаясь даже по заснеженному бездорожью. Кроме того беспилотную платформу запустили в поле, на котором еще присутствовала растительность, покрытая снегом, не ставшая для Sirko-S1 серьезным препятствием.

А в начале ноября мы писали о том, что на фронте начали тестировать украинского робота Sirko. Разработчики планируют робота Sirko оборудовать боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.