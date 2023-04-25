Инженеры из Харькова разработали боевого робота Sirko-S для ВСУ: на что он способен

Беспилотник на колесах оснащен оптической камерой, тепловизором, системой обнаружения препятствий и грузовым отсеком на 150 кг, которые позволяют ему выполнять множество различных задач.

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Украинская компания Skylab из Харькова представила наземного робота Sirko-S, который будет служить. Ее руководитель Евгений Рвачов рассказал о возможностях аппарата в интервью DEV.ua.

Sirko-S представляет собой четырехколесную платформу, которая оснащена дневной камерой или тепловизором, системой лазерных дальномеров для огибания препятствий и режимом автономной езды вслед за человеком. Специальные резиновые колеса и встроенные механизмы обеспечивают весьма устойчивую езду по бездорожью.

По словам Евгения Рвачова, беспилотник может выполнять разные задачи для военных: вести разведку, доставлять грузы, обеспечивать связь между подразделениями, эвакуировать раненных. Сам аппарат весит 45 кг, но способен поднимать предметы общим весом до 150 кг благодаря грузовому отсеку размером 80 х 40 х 20 см.

Модель наземного беспилотника Sirko-S от Skylab Фото: facebook

Характеристики робота Sirko-S:

Габариты — 110 х 80 х 50 см;

Максимальная скорость — 12 км/ч;

Дальность связи — до 5 км.

Sirko-S напоминает наземных роботов THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics. В сентябре первые такие аппараты передали Вооруженным силам Украины.

Ранее писали, что Skylab разработала боевые дроны для ВСУ под названием "Шуліка МК-6". Беспилотный гексакоптер может сбрасывать на противника разные типы боеприпасов, в том числе 82-мм и кумулятивные гранаты. В марте Евгений Рвачов заявил, что БПЛА хорошо показал себя на одном из направлений, Skylab так и не смогла заключить контракт с Министерством обороны.

Недавно компания Skyassist запустила серийное производство дронов Sirko с конструкцией "летающего крыла" стреловидной формы. К концу лета она планирует изготовить около 2000 летательных аппаратов для ведения разведки, которые оснащены 4К камерами и превосходят коммерческие коптеры DJI Mavic по многим характеристикам.