Інженери з Харкова розробили бойового робота Sirko-S для ЗСУ: на що він здатний

Безпілотник на колесах оснащений оптичною камерою, тепловізором, системою виявлення перешкод і вантажним відсіком на 150 кг, що дозволяє йому виконувати безліч різних завдань.

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Українська компанія Skylab із Харкова представила наземного робота Sirko-S, який служитиме. Її керівник Євген Рвачов розповів про можливості апарата в інтерв’ю DEV.ua.

Sirko-S є чотириколісною платформою, яка оснащена денною камерою або тепловізором, системою лазерних далекомірів для огинання перешкод і режимом автономної їзди слідом за людиною. Спеціальні гумові колеса та вбудовані механізми забезпечують стійку їзду по бездоріжжю.

За словами Євгена Рвачова, безпілотник може виконувати різні завдання для військових: вести розвідку, доставляти вантажі, забезпечувати зв'язок між підрозділами, евакуювати поранених. Сам апарат важить 45 кг, але здатний піднімати предмети загальною вагою до 150 кг завдяки вантажному відсіку розміром 80 х 40 х 20 см.

Модель наземного безпілотника Sirko-S від Skylab Фото: facebook

Характеристики робота Sirko-S:

Габарити — 110 х 80 х 50 см;

Максимальна швидкість — 12 км/год;

Дальність зв'язку — до 5 км.

Sirko-S нагадує наземних роботів THeMIS виробництва естонської компанії Milrem Robotics. У вересні перші такі апарати передали Збройним силам України.

Раніше писали, що Skylab розробила бойові дрони для ЗСУ під назвою "Шуліка МК-6". Безпілотний гексакоптер може скидати на супротивника різні типи боєприпасів, у тому числі 82 мм і кумулятивні гранати. У березні Євген Рвачов заявив, що БПЛА добре показав себе на одному з напрямків, Skylab так і не змогла укласти контракт із Міністерством оборони.

Нещодавно компанія Skyassist запустила серійне виробництво дронів Sirko з конструкцією "літального крила" стрілоподібної форми. До кінця літа вона планує виготовити близько 2000 літальних апаратів для ведення розвідки, які оснащені 4К камерами та перевершують комерційні коптери DJI Mavic за багатьма характеристиками.