Українські дрони Sirko нарешті можуть запустити в серію: ось як вони допоможуть ЗСУ (відео)

Компанія Skyassist закінчила розробку матриці корпусу фюзеляжу цього безпілотника і тепер можна швидко виробляти у великих масштабах.

Related video

Розвідувальний дрон Sirko, про який Фокус вже розповідав своїм читачам наприкінці січня, отримав виробничу матрицю, що дозволяє виробляти безпілотник у промислових масштабах, повідомили видання Vector розробники проєкту.

За словами Ігоря Фіняка та Ігоря Криничка, засновників компанії Skyassist, саме відсутність матриці була головним стримуючим фактором, щоб розвідувальний дрон Sirko нарешті опинився на фронті та допомагав нашій авіарозвідці.

Завдяки матрицям тепер дрони Sirko можна робити значно швидше. Фото: Skyassist

У Skyassist стверджують, що у компанії вже готово понад двісті корпусів дрона, а до кінця літа завдяки матриці буде виготовлено 2000 штук. У компанії сподіваються, що їхня розробка завдяки спільній роботі з Міноборони швидко надійде до підрозділів ЗСУ.

Дрон Sirko — це невеликий БПЛА, що літає досить низько, щоб уникнути РЕБ, а завдяки потужній камері 4К він може вести якісний відеозапис позицій окупантів та їх спорядження. Електродвигун дрона працює дуже тихо, що так само сприяє непомітності апарату. Крім того, корпус Sirko виконаний з полімерних матеріалів, що допомагає уникнути РЕБ противника.

Основні відмінності Sirko від Mavic. Фото: Скріншот

На відміну від звичного Mavic український Sirko вигідно відрізняється дальністю польоту, високою швидкістю, наявністю шифрування сигналу та можливістю підтримувати відеозв'язок з оператором на відстані до 30 км. Антену зв'язку з дроном боєць може розмістити на достатній відстані від себе, щоб не надто ризикувати від обстрілу ворога.

Компанія Skyassist розробила не тільки дрон Sirko, але зараз працює ще над безпілотником для спеціальних завдань Bdzhola і перехоплювачем дронів Faino.

Можливості дрону Sirko.

Раніше Фокус писав, що військкори РФ у шоці: ЗСУ накопичили 100 тисяч дронів і готові наступати.