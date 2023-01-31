Нові українські дрони Sirko для розвідки: особливості та характеристики (відео)

Нові безпілотники можуть літати на відстань до 100 км, залишаючись невидимими для радарів. Skyassist готується виготовляти до 400 апаратів на місяць.

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Український стартап Skyassist розробив розвідувальний дрон Sirko та готує до виробництва ще чотири моделі безпілотника. Керівники проекту Ігор Криничко та Віктор Локотков розповіли подробиці в інтерв'ю виданню Vector.

Ігор Криничко та Ігор Фіняк заснували науково-виробничу компанію Skyassist у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. Вони вирішили запустити виробництво українських безпілотників, щоб допомогти ЗСУ боротися з окупантами. Завдяки зв'язкам Ігоря Криничка з авіаційною спільнотою, партнерам вдалося зібрати фахівців із Києва, Харкова та Львова, об'єднавши їх у конструкторське бюро. Пізніше до команди приєдналися юристи, технологи та інші працівники.

Розробники вирішили зробити безпілотник для аеророзвідки, щоб той допомагав військовим шукати росіян із повітря. Згідно з планом, дрон повинен бути невеликим, зручним в експлуатації, непомітним для радарів і найдешевшим у своєму класі. Інженери задумали апарат, здатний залітати в тил росіянам на 30 км у повному радіомовчанні, знімати відео та повертатися із записом.

[ + – ] 3D-модель дрону Sirko від Skyassist

Незабаром Skyassist створив перший прототип на базі китайського крила та фюзеляжу власного виробництва. Випробування пройшли досить успішно, хоча дрон ще не володів усіма необхідними характеристиками. Далі конструктори усунули недоліки, вибрали матеріали та створили 3D-модель, яку протестували у спеціальній комп'ютерній програмі. Третя версія отримала назву Sirko та запущена у серійне виробництво.

"На мою думку, фахівцями КБ розроблено майже ідеальну схему літака. Вдалося оптимально розробити відсіки для бортового обладнання та логіку розташування всіх систем. Таким чином, змогли в малому форм-факторі розмістити всі необхідні прилади для виконання аеророзвідки", — розповів Ігор Криничко.

Характеристики дрону Sirko

Розмах крила: 0,9м.

Вага: 1,5 кг

Робоча висота: близько 300 м

Максимальна висота: 1200 км

Тривалість польоту: до 70 хвилин

Дальність польоту: до 100 км.

Відеозв'язок із оператором: до 30 км

Робоча температура: від -20 до +45 градусів.

Невеликий розмір дозволяє дрону літати досить низько, щоб робити якісні відеозаписи за допомогою легкої оптики, а також запускатися з рук і рухатися під хмарами непомітно для росіян. Електричний двигун працює дуже тихо, а спеціальні полімерні матеріали роблять БПЛА практично невидимим для радіолокаторів. Sirko не має тепловізора, зате є світлочутлива камера і спеціальний софт, що дозволяє отримувати розбірливу картинку в сутінках і тумані.

[ + – ] Український дрон Sirko від Skyassist

Зображення з камери передається на ноутбуки, планшети або смартфони через закодований аналоговий сигнал на відстань до 25 км, а телеметрія через цифровий. Skyassist розробив антену, яку можна встановлювати на відстані до 120 м від оператора, щоб у разі виявлення позиції ЗС РФ стріляли по ній, а не по захисникам України. У разі втрати зв'язку безпілотник повертається до заздалегідь визначеної точки. Крім того, Sirko здатний автономно рухатися в режимі повного радіомовчання за заданим маршрутом, зберігаючи відео та координати.

Керівник маркетингового підрозділу Skyassist Віктор Локотков повідомив, що Sirko коштує $3000, а ще $1000 наземна станція управління. Стартап планує виробляти до 400 одиниць на місяць, використовуючи конвеєрне складання та штампування полімерних деталей, але для цього необхідно вкласти як мінімум $400 000. Паралельно розробники проводять випробування відповідно до вимог Міноборони та оформлюють необхідні документи.

У Skyassist у розробці знаходяться ще чотири апарати: засіб для невидимого зв'язку Potai; мініатюрний дрон для спеціальних завдань Bdzhola; перехоплювач дронів Faino; ударний БПЛА. Компанія поки не розкриває подробиць та технічних характеристик.

Раніше писали, що український інженер Михайло Дронов зібрав безпілотний бомбардувальник для ЗСУ. За словами розробника, дальність польоту БПЛА становить до 50 км, а вантажопідйомність — 3 кг. Михайло Дронов припускає, що нова модель Skynetua стане кориснішою за дрони-камікадзе.