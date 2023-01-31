Новые украинские дроны Sirko для разведки: особенности и характеристики (видео)

Новые беспилотники могут летать на расстояние до 100 км, оставаясь невидимыми для радаров. Skyassist готовится производить до 400 аппаратов в месяц.

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Украинский стартап Skyassist разработал разведывательный дрон Sirko и готовит к производству еще четыре модели беспилотника. Руководители проекта Игорь Крынычко и Виктор Локотков рассказали подробности в интервью изданию Vector.

Игорь Крынычко и Игорь Финяк основали научно-производственную компанию Skyassist в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Они решили запустить производство украинских беспилотников, чтобы помочь ВСУ бороться с оккупантами. Благодаря связям Игоря Крынычко с авиационным сообществом, партнерам удалось собрать специалистов из Киева, Харькова и Львова, объединив их в конструкторское бюро. Позже к команде присоединились юристы, технологи и другие сотрудники.

Разработчики решили сделать беспилотник для аэроразведки, чтобы тот помогал военным искать россиян с воздуха. Согласно плану, дрон должен быть небольшим, удобным в эксплуатации, незаметным для радаров и самым дешевым в своем классе. Инженеры задумали аппарат, способный залетать в тыл россиянам на 30 км в полном радиомолчании, снимать видео и возвращаться с записью.

[ + – ] 3D-модель дрона Sirko от Skyassist

Вскоре Skyassist создал первый прототип на базе китайского крыла и фюзеляжа собственного производства. Испытания прошли довольно успешно, хотя дрон еще не обладал всеми необходимыми характеристиками. Далее конструкторы устранили недостатки, выбрали материалы и создали 3D-модель, которую протестировали в специальной компьютерной программе. Третья версия получила название Sirko и запущена в серийное производство.

"По моему мнению, специалистами КБ разработана почти идеальная схема самолета. Удалось оптимально разработать отсеки для бортового оборудования и логику расположения всех систем. Таким образом, смогли в малом форм-факторе разместить все необходимые приборы для выполнения аэроразведки", — рассказал Игорь Крынычко.

Характеристики дрона Sirko

Размах крыла: 0,9 м.

Вес: 1,5 кг

Рабочая высота: около 300 м

Максимальная высота: 1200 км

Продолжительность полета: до 70 минут

Дальность полета: до 100 км

Видеосвязь с оператором: до 30 км

Рабочая температура: от -20 до +45 градусов Цельсия

Как рассказали разработчики, небольшой размер позволяет дрону летать довольно низко, чтобы делать качественные видеозаписи с помощью легкой оптики, а также запускаться с рук и двигаться под облаками незаметно для россиян. Электрический двигатель работает очень тихо, а специальные полимерные материалы делают БПЛА практически невидимым для радиолокаторов. У Sirko нет тепловизора, зато есть светочувствительная камера и специальный софт, позволяющий получать разборчивую картинку в сумраке и тумане.

[ + – ] Украинский дрон Sirko от Skyassist

Изображение с камеры передается на ноутбуки, планшеты или смартфоны через закодированный аналоговый сигнал на расстояние до 25 км, а телеметрия — через цифровой. Skyassist разработал антенну, которую можно устанавливать на расстоянии до 120 м от оператора, чтобы в случае обнаружения позиции ВС РФ стреляли по ней, а не по защитникам Украины. В случае потери связи беспилотник возвращается в заранее определенную точку. Кроме того, Sirko способен автономно двигаться в режиме полного радиомолчания по заданному маршруту, сохраняя видео и координаты.

Руководитель маркетингового подразделения Skyassist Виктор Локотков сообщил, что Sirko стоит $3000, а еще $1000 — наземная станция управления. Стартап планирует производить до 400 единиц в месяц, используя конвейерную сборку и штамповку полимерных деталей, но для этого необходимо вложить как минимум $400 000. Параллельно разработчики проводят испытания в соответствии с требованиями Минобороны и оформляют необходимые документы.

У Skyassist в разработке находятся еще четыре аппарата: средство для невидимой связи Potai; миниатюрный дрон для специальных заданий Bdzhola; перехватчик дронов Faino; ударный БПЛА. Компания пока не раскрывает подробностей и технических характеристик.

Ранее писали, что украинский инженер Михаил Дронов собрал беспилотный бомбардировщик для ВСУ. По словам разработчика, дальность полета БПЛА составляет до 50 км, а грузоподъемность — 3 кг. Михаил Дронов предполагает, что новая модель Skynetua станет полезнее дронов-камикадзе.