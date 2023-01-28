Украинский инженер собрал новый дрон-бомбардировщик для ВСУ: что о нем известно

Беспилотник Skynetua будет летать на 50 км и сбрасывать бомбы весом до 3 кг. По мнению создателя, новая модель лучше "камикадзе", поскольку сможет возвращаться после удара.

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Разработчик серии беспилотников Skynetua Михаил Дронов представил новый дрон-бомбардировщик. Он опубликовал подробности проекта на своей странице в Facebook.

Как рассказал Михаил Дронов, 27 января БПЛА совершил первый технический полет, а в ближайшие дни пройдет комплекс испытаний. Инженер постепенно модифицирует модель, увеличивая ее размеры и вес. В финальной версии он рассчитывает получить дальность полета 50 км и грузоподъемность до 3 кг, рассматривается также большая полезная нагрузка с меньшим временем полета. В комментариях разработчик отметил, что новая разновидность будет наводиться на цель с помощью камер и летать на небольшой высоте для большей точности.

Михаил Дронов признался, что решил сделать бомбардировщик, поскольку дрон-камикадзе "не всем заходит". Беспилотники, взрывающиеся при столкновении с целью, стоят недешево, а новая модификация сможет возвращаться после сброса боевой части, нанося удары по оккупантам снова и снова.

Создатель не стал давать бомбардировщику новое название и объяснил свое решение в одном из комментариев:

"Нет смысла. Комплекс уже давно имеет название Skynetua. Есть три комплнекта, имеющих название, но и они являются частью Skynetua. Это как раз последняя итерация, которую нужно усовершенствовать".

В июле писали, что житель Кривого Рога Михаил Дронов создал беспилотный комплекс SkyNet и начал готовиться к серийному производству. По словам украинца, его дрон стоит недорого, около $1000, и предназначен для ведения разведки в любое время суток. Михаил Дронов использует комплектующие, закупленные в Украине, США и Китае.

В конце октября Михаил Дронов отчитался об испытаниях нового дрона для ВСУ. По его словам, электродвигатель мощностью 1100 Вт позволил развить скорость 139 км/ч. Инженер предложил военным в будущем использовать модель для перехвата вражеских БПЛА "Орлан" и Shahed. Он задумал сделать три версии: для разведки, сброса бомб и атаки в режиме "камикадзе".