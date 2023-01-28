Український інженер зібрав новий дрон-бомбардувальник для ЗСУ: що про нього відомо

Безпілотник Skynetua літатиме на 50 км і скидатиме бомби вагою до 3 кг. На думку творця, нова модель краща за "камікадзе", оскільки зможе повертатися після удару.

Related video

Розробник серії безпілотників Skynetua Михайло Дронов представив новий дрон-бомбардувальник. Він опублікував подробиці проєкту на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів Михайло Дронов, 27 січня БПЛА здійснив перший технічний політ, а найближчими днями пройде комплекс випробувань. Інженер поступово модифікує модель, збільшуючи її розміри та вагу. У фінальній версії він розраховує отримати дальність польоту 50 км і вантажопідйомність до 3 кг, також розглядається велике корисне навантаження з меншим часом польоту. У коментарях розробник зазначив, що новий різновид наводитиметься на ціль за допомогою камер і літатиме на невеликій висоті для більшої точності.

Михайло Дронов зізнався, що вирішив зробити бомбардувальник, оскільки дрон-камікадзе "не всім заходить". Безпілотники, що вибухають у разі зіткнення з ціллю, коштують недешево, а нова модифікація зможе повертатися після скидання бойової частини, завдаючи ударів по окупантах знову і знову.

Творець не став давати бомбардувальнику нову назву та пояснив своє рішення в одному з коментарів:

"Немає сенсу. Комплекс уже давно має назву Skynetua. Є три комплнекти, які мають назву, але й вони є частиною Skynetua. Це якраз остання ітерація, яку потрібно вдосконалити".

У липні писали, що мешканець Кривого Рогу Михайло Дронов створив безпілотний комплекс SkyNet і почав готуватися до серійного виробництва. За словами українця, його дрон коштує недорого, близько $1000, і призначений для розвідки в будь-який час доби. Михайло Дронов використовує комплектуючі, закуплені в Україні, США та Китаї.

Наприкінці жовтня Михайло Дронов звітував про випробування нового дрона для ЗСУ. За його словами, електродвигун потужністю 1100 Вт дозволив розвинути швидкість 139 км/год. Інженер запропонував військовим у майбутньому використати модель для перехоплення ворожих БПЛА "Орлан" і Shahed. Він задумав зробити три версії: для розвідки, скидання бомб і атаки в режимі "камікадзе".