Украинские дроны Sirko наконец-то могут запустить в серию: вот как они помогут ВСУ (видео)

Компания Skyassist закончила разработку матрицы корпуса фюзеляжа этого беспилотника и теперь его можно быстро производить в больших масштабах.

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Разведывательный дрон Sirko, о котором Фокус уже рассказывал своим читателям в конце января, получил производственную матрицу, позволяющую производить беспилотник в промышленных масштабах, сообщили изданию Vector разработчики проекта.

По словам Игоря Финяка и Игоря Криничко, основателей компании Skyassist, именно отсутствие матрицы было главным сдерживающим фактором, чтобы разведывательный дрон Sirko наконец-то оказался на фронте и помогал нашей авиаразведке.

Благодаря матрицам теперь дроны Sirko можно производить значительно быстрее. Фото: Skyassist

В Skyassist утверждают, что у компании уже готово более двухсот корпусов дрона, а к концу лета благодаря матрице будет изготовлено 2 000 штук. В компании надеются, что их разработка благодаря совместной работе с Минобороны быстро поступит в подразделения ВСУ.

Дрон Sirko — это небольшой БПЛА, летающий достаточно низко, чтобы избежать РЭБ, а благодаря мощной камере 4К он может вести качественную видеозапись позиций оккупантов и их снаряжения. Электродвигатель дрона работает очень тихо, что так же способствует незаметности аппарата. Кроме того, корпус Sirko выполнен из полимерных материалов, что так же помогает избежать РЭБ противника.

Главные отличия Sirko от Mavic. Фото: Скриншот

В отличие от привычного Mavic украинский Sirko выгодно отличается дальностью полета, более высокой скоростью, наличием шифрования сигнала и возможностью поддерживать видеосвязь с оператором на расстоянии до 30 км. Принимающую антенну боец может разместить на достаточном расстоянии от себя, чтобы не слишком рисковать от обстрелов врага.

Компания Skyassist разработала не только дрон Sirko, но в данный момент трудится еще над беспилотником для специальных заданий Bdzhola и перехватчиком дронов Faino.

Возможности дрона Sirko.

Ранее Фокус писал, что военкоры РФ в шоке: ВСУ накопили 100 тысяч дронов и готовы наступать.