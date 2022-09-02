ЗСУ використовуватимуть роботів THEMIS для перевезення солдатів і зброї: що про них відомо

Волонтери вперше доставили в Україну роботизований комплекс, який уже застосовують країни НАТО.

Збройні Сили України отримають бойового робота THeMIS, який допоможе боротися з російськими загарбниками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив експрезидент і народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Він стверджує, що вперше привіз робота THeMIS в Україну в співпраці з волонтерами з Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" та в межах проєкту під назвою "Журавель" (на честь одного із загиблих українських героїв). Машина вивозитиме з полів боїв поранених військовослужбовців, якщо медики не зможуть дістатися до них через ворожі обстріли. Крім того, комплекс пропонують використовувати для перевезення озброєння й інших військових завдань.

"Знайомтеся. Це — бойовий робот, унікальна зброя майбутнього. Він уже перебуває на озброєнні країн-членів НАТО. Дуже сподіваюся, що найближчим часом буде на озброєнні Збройних Сил України", — написав Петро Порошенко.

Роботизований комплекс THeMIS розроблений компанією Milrem Robotics в Естонії для підтримки військових і силовиків. Він оснащений дизель-електричним двигуном із низьким рівнем шуму та гусеничною платформою, яка витримує корисне навантаження вагою до 750 кг.

Основні характеристики THeMIS:

Максимальна швидкість: 20 км/год

Маса: 1630 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 1200 кг

Максимальний бічний ухил: 30%

Тягове зусилля: 15 000 Н

Час роботи двигуна: до 15 год

Час роботи на електриці: до 1,5 год

Камери: інфрачервона (MIL-STD-810G), тепловізійна, HDR

У комплектацію THeMIS входить платформа для перевезення людей і вантажів, ящики для зберігання інструментів і спорядження. За необхідності на робота можна встановити різне легке озброєння придушення противника.

Франція вже випробувала комплекси в бойових операціях під час контртерористичної операції в Малі, за словами розробника, машина подолала близько 1200 км пустелею. Крім того, THeMIS використовують у 12 країнах, 7 із яких є членами НАТО.

Нещодавно Іспанія вирішила закупити THeMIS для проведення випробувань. Іспанські військові оцінять, наскільки бойові роботи будуть корисні на полі бою.

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