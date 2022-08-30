Не підривають, не копають, але життя рятують: як дрони Draganfly розмінують Україну

Завдяки камерам і датчикам БПЛА знаходять міни на землі та передають інформацію саперам.

Канадська компанія Draganfly надала українським саперам дрони, які допомагають розмінувати територію. Про це повідомляє сайт Axios.

Draganfly передала фахівцям із розмінування БПЛА, оснащені набором спеціальних датчиків, за допомогою яких апарати складають карти районів, де імовірно знаходяться міни. Як розповів гендиректор компанії Кемерон Челл, корисне навантаження може враховувати кілька типів камер, магнітометри, радари та багато іншого.

На жаль, магнітометри не можуть виявити міни, зроблені з пластику або інших неметалічних матеріалів, проте поєднання різних датчиків і штучного інтелекту дозволяють відрізняти вибухівку від звичайного сміття. Машинне навчання допоможе дронам накопичити досвід і стати "розумнішим", щоб краще знаходити міни та справлятися з перешкодами. Ще одна вада — БПЛА не можуть викопувати міни самостійно, але надані ними дані мають значно прискорити роботу з розмінування.

"Нині стандарт для розмінування переважно полягає у використанні маленьких паличок зі щупами, які встромляють у землю. Так, використання технологій для такого роду проєктів значно запізнилося", — говорить Фронефілд Кроуфорд III, професор коледжу Франкліна та Маршалла, який входить до групи з виявлення мін за допомогою наземних роботів.

Як пояснив дослідник, на відміну від наземних роботів дрони не залежать від рельефу місцевості, не ризикують застрягти на пагорбах або перевернутися на скелях, проте їм також потрібно нести важкі датчики. На його думку, з розвитком технологій БПЛА ставатимуть все більш важливою частиною проєктів із розмінування.

За оцінками української влади, мінами засіяно до 62 тисяч квадратних метрів території України, а їх видалення займе роки, якщо не десятки років. Вибухові пристрої, які росіяни залишають на землі, не вибирають собі цілі, загрожуючи життю як військових, так і цивільних. За підрахунками організації Landmine and Cluster Munition Monitor, у 2020 році в усьому світі від мін загинуло або було поранено не менше 7 073 людей, при цьому 80% виявилися мирними жителями, половина з них — діти.

Раніше Велика Британія і Норвегія передали Україні кишенькові дрони Black Hornet. Військові можуть використовувати ці мініатюрні та практично непомітні апарати, щоб стежити за супротивником як на відкритому повітрі, так і всередині будівель.

Писали також, які комерційні дрони ЗСУ використовує проти Росії. Дешевші цивільні моделі гірше захищені проти систем радіоелектронної боротьби, але дозволяють військовим вести розвідку й ефективно атакувати супротивника, скидаючи гранати.