Не взрывают, не копают, но жизни спасают: как дроны Draganfly разминируют Украину

Благодаря камерам и датчикам БПЛА находят мины на земле и передают информацию саперам.

Канадская компания Draganfly предоставила украинским саперам дроны, которые помогают разминировать территорию. Об этом сообщает сайт Axios.

Draganfly передала специалистамм по разминированию БПЛА, оснащенные набором специальных датчиков, с их помощью аппараты составляют карты районов, где предположительно находятся мины. Как рассказал гендиректор компании Кэмерон Челл, полезная нагрузка может включать несколько типов камер, магнитометры, радары и многое другое.

К сожалению, магнитометры не могут обнаружить мины, сделанные из пластика или других неметаллических материалов, однако сочетание разных датчиков и искусственного интеллекта позволяют отличать взрывчатку от обычного мусора. Машинное обучение поможет дронам накопить опыт и стать "умнее", чтобы лучше находить мины и справляться с помехами. Еще один недостаток — БПЛА не могут выкапывать мины самостоятельно, но предоставленные ими данные должны значительно ускорить работу по разминированию.

"Сейчас стандарт для разминирования в основном заключается в использовании маленьких палочек со щупами, которые втыкают в землю. Таким образом, использование технологий для такого рода проектов значительно запоздало", — говорит Фронефилд Кроуфорд III, профессор колледжа Франклина и Маршалла, который входит в группу по обнаружению мин с помощью наземных роботов.

Как объяснил исследователь, в отличии от наземных роботов дроны не зависят от рельефа местности, не рискуют застрять на холмах или перевернуться на скалах, однако им тоже нужно нести на себе тяжелые датчики. По его мнению, по мере развития технологий БПЛА будут становиться все более важной частью проектов по разминированию.

По оценкам украинских властей, минами засеяны до 62 тысяч квадратных метров территории Украины, а их удаление займет годы, если не десятки лет. Взрывные устройства, которые россияне оставляют на земле, не выбирают себе цели, угрожая жизни как военных, так и гражданских. По подсчетам организации Landmine and Cluster Munition Monitor, в 2020 году во всем мире от мин погибло или было ранено не менее 7073 человек, при этом 80% оказались мирными жителями, а половина из них — детьми.

Ранее Великобритания и Норвегия передали Украине карманные дроны Black Hornet. Военные могут использовать эти миниатюрные и практически незаметные аппараты чтобы следить за противником как на открытом воздухе, так и внутри зданий.

Писали также, какие коммерческие дроны ВСУ использует против России. Более дешевые гражданские модели хуже защищены против систем радиоэлектронной борьбы, но позволяют военным вести разведку и эффективно атаковать противника, сбрасывая гранаты.