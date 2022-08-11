Бойові безпілотні роботи THeMIS готові до випробувань: що вони вміють (відео)

Машини естонського виробництва призначені для підтримки піхоти та спецназу, вони здатні як розвідувати, так і стріляти з різного озброєння.

Іспанська армія закуповує бойового робота THeMIS виробництва естонської компанії Milrem Robotics для проведення випробувань. Про це повідомляє сайт Defence News.

Як вважають військові, роботизована машина допоможе оцінити, як наземні безпілотники можуть посилити збройні сили Іспанії. У Міноборони звернули увагу: деякі європейські країни вже купують роботів для різних цілей: від доставки вантажів до розвідки та атаки супротивників. На думку Milrem Robotics, згодом наземні безпілотні апарати стануть такими ж поширеними, як БПЛА, просто потрібно докласти більше зусиль, щоб навчити машини пересуватися по пересіченій місцевості.

THeMIS обладнаний гібридним дизель-електричним двигуном з низьким рівнем шуму, модульна конструкція витримує корисне навантаження вагою до 750 кг та дозволяє змінювати бортове обладнання залежно від поставленого завдання. Робот перемішується на гусеничній платформі з низько розташованим центром ваги, що робить його більш стійким.

Основне завдання THeMIS — надавати підтримку піхоті на полі бою або поліцейському спецназу під час придушення безладів або боротьби з терористами. Базова комплектація машини включає ноші для перевезення людей і вантажів, ящики для зберігання спорядження, ящик для інструментів в бампері. Її можна обладнати модулями дистанційного керування з легким озброєнням, таким як ADDER, deFNder, MSI-DS Terrahawk або PROTECTOR (одна з модифікацій включає протитанкову ракетну систему Javelin). Ще один варіант — система Hero-120, оснащена шістьма боєприпасами, що барражують, з боєголовками по 3,5 кг і часом польоту до 60 хвилин.

Основні характеристики THeMIS:

Максимальна швидкість: 20 км/год

Маса: 1 630 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 1 200 кг

Максимальний бічний ухил: 30%

Тягове зусилля: 15 000 Н

Час роботи двигуна: до 15 год.

Час роботи на електриці: до 1,5 год.

Камери: інфрачервона (MIL-STD-810G), тепловізійна, HDR

Іспанія зацікавилася THeMIS ще у 2019 році у межах національної програми з модернізації армії під назвою Fuerza 35, а у 2021 році на неї знову звернули увагу у межах програми Scorpion з оцінки роботів. Генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі зазначив, що робот добре зарекомендував себе в 12 країнах, при цьому 7 з них входять до НАТО.

"Ми раді, що Іспанія стала 13-м користувачем THEMIS і обрала Milrem Robotics як партнера для створення можливостей своїх роботизованих та автономних систем", — прокоментував він.

Естонія використовувала THeMIS на військових процесах в контртерористичній місії Бархане, Малі, очолюваній Францією. Як стверджує Milrem Robotics, військова машина проїхала загалом 1 200 км пустелею. Завдяки підтримці уряду Естонії та схвалення Європейської комісії, компанія у 2020-му очолила проєкт зі створення стандартизованої архітектури безпілотної наземної системи нового покоління, в основу якої лягла саме THeMIS.

Раніше бойові роботи THeMIS виробництва Milrem взяли участь у військових навчаннях в Естонії. Безпілотники виконували ролі розвідників, стрільців і навіть медиків.

У червні робот-танк Type-X успішно зарекомендував себе у бойовій стрільбі. Він оснащується гарматами калібром до 50-мм, протитанковими ракетами та безпілотником для розвідки.