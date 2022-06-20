Робот-танк Type-X успішно зарекомендував себе у бойовій стрільбі (фото, відео)

Танк Type-X здатний нести гармати калібром до 50 мм, а також протитанкові ракети та безпілотник для розвідки.

Компанії Milrem Robotics та Kongsberg Defense & Aerospace об'єдналися для проведення перших навчань за участю роботизованого танка, побудованого на базі бойової роботизованої машини Milrem Type-X (RCV), оснащеного дистанційно керованою туреллю Kongsberg Protector (RT-40) та 30-мм гарматою Bus. Про перебіг "бойового хрещення" повідомляє медіа Newatlas.

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У процесі нещодавніх навчань робот-танк Type-X показав свої можливості бойової стрільби з автомобілів та бронетехніки. Машина, яка є частиною проєкту Nordic Robotic Wingman (NRW), була сконструйована інженерами Milrem та Kongsberg, перед якими стояло завдання створити бойовий робот, що відповідає вимогам НАТО та країн Північної Європи.

Ідея полягала в тому, щоб роботизована машина могла виступити як підтримка основних бойових танків (ОБТ), так і бойових машин піхоти (БМП), забезпечуючи при цьому рівну і переважну вогневу міць і тактичні можливості підрозділів БМП. Схоже, що цих цілей вдалося досягти.

"Хоча у випробуваннях використовувалася 30-мм гармата Bushmaster з безважільною подачею боєприпасів, Type-X здатний нести гармати калібром до 50 мм, а також протитанкові ракети та прив'язний безпілотник для розвідки", — йдеться у матеріалі.

[ + – ] Екран оператора робота-танка під час бойової стрільби

ЗМІ також повідомляє, що у Milrem створили двигун та модуль управління, що працює на базі алгоритмів штучного інтелекту. Цей модуль забезпечує автономну навігацію за заданими координатами, а також може виявляти перешкоди. Варто зазначити, що роботом-танком зручно керувати дистанційно навіть на високих швидкостях, що забезпечує спеціальну функцію Indirect Drive.

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