Робот-танк Type-X успешно зарекомендовал себя в боевой стрельбе (фото, видео)

Танк Type-X способен нести пушки калибром до 50 мм, а также противотанковые ракеты и беспилотник для разведки.

Компании Milrem Robotics и Kongsberg Defense & Aerospace объединились для проведения первых учений с участием роботизированного танка, построенного на базе боевой роботизированной машины Milrem Type-X (RCV), оснащенного дистанционно управляемой турелью Kongsberg Protector (RT-40) и 30-мм пушкой Bushmaster. О ходе "боевого крещения" сообщает медиа Newatlas.

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В ходе недавних учений робот-танк Type-X показал свои возможности боевой стрельбы по автомобилям и бронетехнике. Машина, являющаяся частью проекта Nordic Robotic Wingman (NRW), была сконструирована инженерами Milrem и Kongsberg, перед которыми стояла задача создать боевого робота, соответствующего требованиям НАТО и стран Северной Европы.

Идея состояла в том, чтобы роботизированная машина могла выступить в качестве поддержки основных боевых танков (ОБТ), так и боевых машин пехоты (БМП), обеспечивая при этом равную и превосходящую огневую мощь и тактические возможности подразделений БМП. Похоже, что этих целей удалось добиться.

"Хотя в испытаниях использовалась 30-мм пушка Bushmaster с безрычажной подачей боеприпасов, Type-X способен нести пушки калибром до 50 мм, а также противотанковые ракеты и привязной беспилотник для разведки", — говорится в материале.

[ + – ] Экран оператора робота-танка во время боевой стрельбы

СМИ также сообщает, что в Milrem создали двигатель и модуль управления, работающий на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Этот модуль обеспечивает автономную навигацию по заданным координатам, а еще может обнаруживать препятствия. Стоит отметить, что роботом-танком удобно управлять дистанционно даже на высоких скоростях, что обеспечивает специальная функция Indirect Drive.

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