"Поможет закончить войну": хакеры Anonymous взломали компании РФ по производству дронов

В результате хакерской атаки раскрыты характеристики и детали производства трех новых БПЛА: "Гелиос", "Гром" и "Орион-Э".

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Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе компаний и предприятий, которые производят беспилотные летательные аппараты в России. Пользователь с ником YourAnonSpider опубликовал полученные данные в Twitter.

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В архиве содержатся презентации и техническая документация акционерной финасовой корпорации "Система", компании "Кронштадт" (ООО "ИТР") и акционерного общества "Рособоронэкспорт". В них раскрывают характеристики, а также детали производства двух российских беспилотников: "Гелиос" и "Орион-Э".

"Гелиос" — это БПЛА для радиолокационного дозора от компании "Кронштадт". Как сообщает Russia Today, это новый аппарат, его первый полет должен состояться в 2024 году. Он предназначен для патрулирования и обеспечения радиосвязи. В отчете "Системы" отмечается, что к 2030 году производитель должен выпускать до 22 "Гелиосов" в год.

"Орион-Э" представлен как коплекс воздушной разведки с беспилотниками большой продолжительности полета, который тоже разрабатывает "Кронштадт". Среди прочего БПЛА должен проводить радиолокационную разведку, ретрансляцию сигналов радиосвязи, тушить пожары, доставлять оборудование, указывать цели для ПВО.

[ + – ] Техническая документация о дроне "Орион-Э" Фото: Скриншот [ + – ] Техническая документация о дроне "Орион-Э" Фото: Скриншот

В одной из презентаций также упоминается скоростной ударный БПЛА "Гром", который способен поражать комплексы ПВО, а также других наземных и надводных целей. Кроме того, он должен быть "ведомым" в составе атакующего эшелона боевых самолетов. Контракт с Минобороны планировали заключить в 2021 году, а первые поставки "Громов" могут начаться с 2025 года.

[ + – ] Характеристики БПЛА "Гелиос" и "Гром" Фото: Скриншот

Хакеры также разместили документ, который посвящен кибератаке на "Кронштадт". Согласно тексту, в системе компании обнаружили вирусное ПО, из-за чего сторонняя компания по кибербезопасности "БИЗон" провела расследование и порекомендовала меры защиты. Зная об уязвимостях, которые специалисты не обнаружили, хакеры могут провести повторную атаку.

[ + – ] Информация о взломе "Кронштадта" Фото: Скриншот

"Планы и тактика российских беспилотных летательных аппаратов взломаны. Мы надеемся, что эта информация поможет закончить войну как можно скорее, никакая война не оправдана!", — отметили хакеры в своем твите.

В интервью изданию International Business Times YourAnonSpider прокомментировал недавний "слив" информации и обратился к президенту РФ Владимиру Путину и россиянам:

"За военные преступления, которые вы совершили, невинных людей, которых вы убили, и десятки людей, которых вы уничтожили, мы не оставим вас в покое. Мы разоблачим вас и совершенные вами военные преступления. Мы расскажем о преступлениях вашего коррумпированного правительства. Мы проникаем во дворцы, где вы прячетесь, в камеры правительственных зданий, в сотовый телефон человека, которому вы больше всего доверяете, в навигационную систему автомобилей… Ждите нас".

Ранее писали, что БПЛА в России втрое подорожали из-за войны в Украине. По информации СМИ, дроны массово отправляют боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР", а у оставшихся скоро начнутся проблемы с аккумуляторами.

Сообщали также, что в России разрабатывают новый способ защиты дронов от систем РЭБ. По словам эксперта Валерия Яковенко, причина заключается в успешной работе ВСУ, которые сбивают вражеские аппараты.