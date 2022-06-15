"Отправляют в Л/ДНР": БПЛА в России втрое подорожали из-за войны в Украине

По словам источников, дронов в России осталось очень мало, а вскоре у них начнутся проблемы с износом аккумуляторов.

С начала вторжения в Украину стоимость коммерческих беспилотных дронов в России подорожала в три раза, а их ассортимент значительно сократился. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на источники.

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Как рассказал представитель рынка электроники, за последние четыре месяца цены на некоторые беспилотники увеличились на 30% или даже больше. В магазинах осталось очень мало летательных аппаратов, источник связывает дефицит с выходом из России китайского производителя DJI, который занимает 90% рынка гражданских дронов.

Гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин подтвердил, после того, как DJI прекратила поставки в России начали дорожать потребительские дроны, используемые для поисково-спасательных работ, в нефтегазовой и энергетической отраслях да и просто для развлечений. Модели, которые раньше стоили около 1 млн рублей теперь продаются более чем за 3 млн рублей. К концу года Николай Ряшин прогнозирует проблемы, связанные с износом аккмуляторов:

"С ними есть сложности — морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя".

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что к дефициту дронов в России привела массовая закупка для боевиков так называемых "Л/ДНР". Коммерческие дроны дешевле военных, поэтому их проще приобрести. По словам Пухова, в Москве нужные БПЛА уже закончились, но скупка продолжается в других регионах.

Источник в одном из ритейлеров добавил, что представленные на рынке РФ дроны можно использовать только для видеосъемки, например, для разгона массовых протестов их применить не получится: слишком маленькая грузоподъемность, дальность полета, емкость батарей. Часть беспилотников не могут работать в России из-за запрета на использование конкретных диапазонов радиочастот.

В апреле DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину. Согласно официальному заявлению, компания не хочет, чтобы ее продукцию использовали в военных целях. Они забеспокоились после слов вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова о том, что дроны DJI помогают российским войскам убивать украинских мирных граждан благодаря системе обнаружения DJI AeroScope.

Ранее писали, как обычные дроны помогают ВСУ уничтожать российские войска. Украинские инженеры в мастерской на Западной Украине переделывают развлекательные модели в оружие, которое способно сбрасывать гранаты на противника.