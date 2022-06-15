"Відправляють у Л/ДНР": БПЛА в Росії втричі подорожчали через війну в Україні

За словами джерел, дронів у Росії залишилося дуже мало, а незабаром у них почнуться проблеми зі зношуванням акумуляторів.

Із початку вторгнення в Україну вартість комерційних безпілотних дронів у Росії подорожчала втричі, а їхній асортимент значно скоротився. Про це пише російське видання "Комерсант", посилаючись на джерела.

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Як розповів представник ринку електроніки, протягом останніх чотирьох місяців ціни на деякі безпілотники збільшилися на 30% або навіть більше. У магазинах залишилося дуже мало літальних апаратів, джерело пов'язує дефіцит із виходом з Росії китайського виробника DJI, який займає 90% ринку цивільних дронів.

Гендиректор розробника дронопортів Hive Микола Ряшин підтвердив, після того, як DJI припинила постачання в Росію, почали дорожчати споживчі дрони, що використовуються для пошуково-рятувальних робіт, у нафтогазовій і енергетичній галузях та й просто для розваг. Моделі, які раніше коштували близько 1 млн рублів, тепер продаються більш ніж за 3 млн рублів. До кінця року Микола Ряшин прогнозує проблеми, пов'язані зі зносом акумуляторів:

"Із ними є складнощі — морська та наземна логістика мають проблеми, а літаком перевозити високоємні акумулятори не можна".

Директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов заявив, що до дефіциту дронів у Росії призвела масова закупівля для бойовиків так званих "Л/ДНР". Комерційні дрони дешевші за військові, тому їх простіше придбати. За словами Пухова, у Москві потрібні БПЛА вже закінчилися, але скупка продовжується в інших регіонах.

Джерело в одному з ритейлерів додало, що представлені на ринку РФ дрони можна використовувати тільки для відеозйомки, наприклад, для розгону масових протестів їх застосувати не вдасться: занадто маленька вантажопідйомність, дальність польоту, ємність батарей. Частина безпілотників не можуть працювати в Росії через заборону використання конкретних діапазонів радіочастот.

У квітні DJI зупинила постачання дронів у Росію та Україну. Згідно з офіційною заявою, компанія не хоче, щоб її продукцію використовували у військових цілях. Вони занепокоїлися після слів віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова про те, що дрони DJI допомагають російським військам убивати українських мирних громадян завдяки системі виявлення DJI AeroScope.

Раніше писали, як звичайні дрони допомагають ЗСУ знищувати російські війська. Українські інженери в майстерні на Заході України переробляють розважальні моделі на зброю, яка здатна скидати гранати на супротивника.