"Допоможе закінчити війну": хакери Anonymous зламали компанії РФ із виробництва дронів

У результаті хакерської атаки розкрито характеристики та деталі виробництва трьох нових БПЛА: "Геліос", "Грім" і "Оріон-Е".

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Хакерське угруповання Anonymous заявило про злом компаній і підприємств, які виробляють безпілотні літальні апарати в Росії. Користувач із ніком YourAnonSpider опублікував отримані дані у Twitter.

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В архіві містяться презентації та технічна документація акціонерної фінансової корпорації "Система", компанії "Кронштадт" (ТОВ "ІТР") і акціонерного товариства "Рособоронекспорт". Вони розкривають характеристики та навіть деталі виробництва двох російських безпілотників "Геліос" і "Оріон-Е" .

"Геліос" — це БПЛА для радіолокаційної варти від компанії "Кронштадт". Як повідомляє Russia Today, це новий апарат, його перший політ має відбутися у 2024 році. Він призначений для патрулювання та забезпечення радіозв'язку. У звіті "Системи" зазначається, що до 2030 року виробник має випускати до 22 "Геліосів" на рік.

"Оріон-Е" представлений як комплекс повітряної розвідки з безпілотниками великої тривалості польоту, який також розробляє "Кронштадт". Серед іншого, БПЛА повинен проводити розвідку радіолокації, ретрансляцію сигналів радіозв'язку, гасити пожежі, доставляти обладнання, вказувати цілі для ППО.

[ + – ] Технічна документація про дрон "Оріон-Е" Фото: Скриншот [ + – ] Технічна документація про дрон "Оріон-Е" Фото: Скриншот

В одній із презентацій також згадується швидкісний ударний БПЛА "Грім", який здатний вражати комплекси ППО, а також інші наземні та надводні цілі. Крім того, його мають вести в складі ешелону бойових літаків, що атакує. Контракт із Міноборони планували укласти у 2021 році, а перше постачання "Громів" можуть розпочатися з 2025 року.

[ + – ] Характеристики БПЛА "Геліос" і "Грім" Фото: Скриншот

Хакери також розмістили документ, присвячений кібератаці на "Кронштадт". Згідно з текстом, у системі компанії виявили вірусне ПЗ, через що стороння компанія з кібербезпеки "БІЗОН" провела розслідування та порекомендувала заходи захисту. Знаючи про вразливість, яку фахівці не виявили, хакери можуть провести повторну атаку.

[ + – ] Інформація про злом "Кронштадта" Фото: Скриншот

"Плани q тактика російських безпілотних літальних апаратів зламані. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе закінчити війну якнайшвидше, жодну війну не можна виправдати!" — зазначили хакери у своєму твіті.

В інтерв'ю виданню International Business Times YourAnonSpider прокоментував недавній "злив" інформації та звернувся до президента РФ Володимира Путіна та росіян:

"За воєнні злочини, які ви вчинили, безневинних людей, яких ви вбили, і десятки людей, яких ви знищили, ми не дамо вам спокою. Ми викриємо вас і скоєні вами воєнні злочини. Ми розповімо про злочини вашого корумпованого уряду. Ми проникаємо в палаци, де ви ховаєтеся, у камери урядових будівель, у стільниковий телефон людини, якій ви найбільше довіряєте, в навігаційну систему автомобілів... Чекайте на нас".

Раніше писали, що БПЛА в Росії втричі подорожчали через війну в Україні. За інформацією ЗМІ, дрони масово відправляють бойовикам так званих "ДНР" і "ЛНР", а в тих, хто залишився, незабаром почнуться проблеми з акумуляторами.

Повідомляли також, що в Росії розробляють новий спосіб захисту дронів від систем РЕБ. За словами експерта Валерія Яковенка, причина полягає в успішній роботі ЗСУ, які збивають ворожі апарати.