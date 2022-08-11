Испания купила боевых беспилотных роботов THeMIS для испытаний: что они умеют

Машины эстонского производства предназначены для поддержки пехоты и спецназа, они способны как вести разведку, так и стрелять из различного вооружения.

Испанская армия закупает боевого робота THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics, для проведения испытаний. Об этом сообщает сайт Defence News.

Как считают военные, роботизированная машина поможет им оценить, как наземные беспилотники могут усилить вооруженные силы Испании. В Минобороны обратили внимание: некоторые европейские страны уже приобретают роботов для разных целей: от доставки грузов до разведки и атаки противников. По мнению Milrem Robotics, со временем наземные беспилотные аппараты станут такими же распространенными, как БПЛА, — просто нужно приложить больше усилий, чтобы научить машины перемещаться по пересеченной местности.

THeMIS оборудован гибридным дизель-электрическим двигателем с низким уровнем шума, модульная конструкция выдерживает полезную нагрузку весом до 750 кг и позволяет менять бортовое оборудование в зависимости от поставленной задачи. Робот перемешается на гусеничной платформе с низко расположенным центром тяжести, что делает его более устойчивым.

Основная задач THeMIS — оказывать поддержку пехоте на поле боя или полицейскому спецназу во время подавления беспорядков или борьбы с террористами. Базовая комплектация машины включает в себя носилки для перевозки людей и грузов, ящики для хранения снаряжения, ящик для инструментов в бампере. Ее можно оборудовать модулями дистанционного управления с легким вооружением, таким как ADDER, deFNder, MSI-DS Terrahawk или PROTECTOR (одна из модификаций включает противотанковую ракетную систему Javelin). Еще один вариант — система Hero-120, оснащенная шестью барражирующими боеприпасами с боеголовками по 3,5 кг и временем полета до 60 минут.

Основные характеристики THeMIS:

Максимальная скорость: 20 км/ч

Масса: 1630 кг

Максимальный вес полезной нагрузки: 1200 кг

Максимальный боковой уклон: 30%

Тяговое усилие: 15 000 Н

Время работы двигателя: до 15 ч

Время работы на электричестве: до 1,5 ч

Камеры: инфракрасная (MIL-STD-810G), тепловизионная, HDR

Испания заинтересовалась THeMIS еще в 2019 году в рамках национальной программы по модернизации армии под названием Fuerza 35, а в 2021 году на нее снова обратили внимание в рамках программы Scorpion по оценке роботов. Генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяэрси отметил, что робот хорошо зарекомендовал себя в 12-ти странах, при этом 7 из них входят в НАТО.

"Мы рады, что Испания стала 13-м пользователем THEMIS и выбрала Milrem Robotics в качестве партнера для создания возможностей своих роботизированных и автономных систем", — прокомментировал он.

Эстония применяла THeMIS в боевых действиях во контртеррористической миссии Бархане, Мали, возглавляемой Францией. Как утверждает Milrem Robotics, военная машина проехала в общей сложности 1200 км по пустыне. Благодаря поддержке правительства Эстонии и с одобрения Европейской комиссии, компания в 2020-м возглавила проект по созданию стандартизированной архитектуры беспилотной наземной системы нового поколения, в основу которой легла именно THeMIS.

Ранее боевые роботы THeMIS производства Milrem приняли участие в военных учениях в Эстонии. Беспилотники выполняли роли разведчиков, стрелков и даже медиков.

В июне робот-танк Type-X успешно зарекомендовал себя в боевой стрельбе. Он оснащается пушками калибром до 50-мм, противотанковыми ракетами и беспилотником для разведки.