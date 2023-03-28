"Зможе літати до Криму": інженери з Харкова створили бойові дрони за $20 000 (фото)

Компанія Skylab-ua прагне монетизувати виробництво, але для цього необхідно укласти контракт із державою. Тим часом їх БПЛА вже використовує контррозвідка.

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Харківська компанія Skylab-ua розробила бойовий дрон для Збройних сил України, але так і не спромоглася продати його Міністерству оборони. Інженер Євген Рвачов пояснив причини виданню dev.ua.

Skylab-ua ще до початку війни збирала безпілотники, які сканували місцевість, перевіряли роботу сонячних панелей та допомагали рекламувати товари, але у лютому 2022 року зайнялася технологіями для військових. На початку березня розробники провели випробування нових моделей на військових полігонах, сподіваючись постачати їх до "Армії дронів", яку збирають Мінцифри та проект UNITED24.

"Ми пробували фарбувати дрон у різні кольори. Виявилося, що це не має значення — у небі це просто темна точка. Сьогодні передаємо дрон контррозвідці для виконання бойових завдань", — заявив Євген Рвачов.

Безпілотник "Шуліка" від харківської компанії Skylab-ua Фото: dev.ua

Компанія зосередилася на розробці саме ударних дронів, і базовою моделлю став мультикоптер Шуліка МК-6. Він призначений для скидання на росіян боєприпасів, які підбирають, консультуючись із військовими: 82 мм міни, кумулятивні гранати (РКГ), авіабомби проти техніки. Тут же за допомогою 3D-принтерів роблять власні системи скидання.

Муляжі боєприпасів для дронів Skylab-ua Фото: dev.ua

БПЛА несе корисне навантаження до 7 кг, підіймається на висоту до 500 м, пролітає 5 км в один кінець. Розробники модернізували комерційні пульти управління, забезпечивши "Коршун МК-6" широким спектром частот та цифровим каналом зашифрованого зв'язку.

Дрон Skylab-ua Фото: dev.ua

"Модель ми розробляли своїми руками. З серпня 2022 року такий дрон працює на одному з напрямків, і жодних нарікань не було", — запевнив Євген Рвачов.

За його словами, Skylab-ua оснащують свої дрони оптичними та тепловізійними камерами для роботи у будь-який час доби. За электроживлення відповідають промислові акумулятори, що витримують температуру від -20 до +50 градусів — їх збирають зі спеціальних деталей із Китаю. Батареї підключені до надійних роз'ємів, захищених від вологи. Ще команда освоїла технологію, яка перемикає частоти для захисту від "глушилок" — поки оператору потрібно робити це вручну, але інженери працюють над автоматизацією процесу.

Акумулятор дрона Skylab-ua Фото: dev.ua

"Теоретично зможе літати до Криму завдяки такій технології", — припустив Євген.

Вартість одного БПЛА Євген Рвачов оцінює у $20 000, з них близько $11 000 складають деталі, а решта йде за оплату оренди приміщень та зарплатню працівникам. Проте виробництво дуже складно монетизувати без укладання державного контракту. Можна працювати безпосередньо з підрозділами ЗСУ або волонтерами як приватними підприємцями, але набагато простіше виготовляти техніку партіями по 10+ одиниць на замовлення Міноборони. У такому разі команда може розподіляти навантаження і розуміє, скільки військовим знадобиться нових безпілотників для відновлення втрат.

Система скидання боєприпасів дрону Skylab-ua Фото: dev.ua

"Якщо цього немає, то дуже складно розвиватися. Для Армії дронів ми найняли окремого юриста і збираємо всі необхідні документи, щоб приєднатися до проекту", — розповів інженер.

Він визнав, що компанія не має ліцензії на виробництво військових технологій, тому вона представляє свою продукцію як промисловий БПЛА з можливістю корисним навантаженням. Роль останньої виконують боєприпаси. Наразі Skylab-ua намагається сертифікувати три моделі дронів, щоб продавати їх благодійним фондам партіями від 10 одиниць, але для цього потрібно пройти випробування.

Нещодавно писали про завод в Одесі, який випускає до 500 дронів на місяць. Військові за допомогою волонтерів самі збирають ударні та розвідувальні безпілотники вартістю від $50.