Український завод випускає 500 дронів на місяць вартістю $50-$1000: що про них відомо

Умільці збирають три типи бойових дронів: розвідувальний, бомбардувальник та "камікадзе". Вони допомагають ЗСУ та Нацгвардії знищувати росіян на фронті.

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В Одесі військові разом із волонтерами запустили фабрику для масового виробництва вітчизняних дронів. Вони розповіли, як збирають бойові безпілотники, телеканалу "Інтер".

Благодійний фонд "Хвиля 91" придбав обладнання для виробництва БПЛА та передав його представникам ЗСУ, які своїми руками збирають літальні апарати. Частину комплектуючих вони замовляють за кордоном, а частину самі друкують на 3D-принтері. Такий підхід дозволив скоротити собівартість одного дрону приблизно на $300. Це дуже важливо, оскільки завод передає дрони на фронт безкоштовно, а працює на пожертвування від бізнес-партнерів.

Як пояснив засновник фонду Олександр Яковенко, коли БПЛА коштує близько 8000 грн., їх можна робити масово. Зі свого боку, маючи багато дронів-камікадзе, ЗСУ можуть застосовувати їх для знищення не лише російської техніки, а й живої сили.

Нині фабрика на місяць випускає близько 500 дронів трьох типів. Основним її продуктом стали невеликі коптери-камікадзе за $200, здатні літати на відстані до 8 км від оператора навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. За словами військовослужбовця з позивним "Дідом", дрон призначений для ураження техніки, тому найчастіше оснащується кумулятивним боєприпасом вагою 1,5 кг — він може пробити броню танка в моторному відсіку.

Олександр Яковенко із саморобним дроном-камікадзе Фото: Скріншот

Найдорожча модель коштує $1000 — це квадрокоптер, оснащений камерою з 10-кратним зумом і системою скидання, розрахованою на шість боєприпасів загальною вагою до 3 кг. Безпілотник озброюється кумулятивними або уламковими гранатами, може скинути їх усі відразу або по черзі.

Дрон-бомбардувальник Фото: Скріншот

Третя модель — маленький квадрокоптер для розвідки, що коштує близько $50. Вони допомагають піхоті оглядати місцевість перед переміщенням, особливо корисні для огляду будівель у міській забудові.

Розвідувальний квадрокоптер Фото: Скріншот

Разом із Національною гвардією "Хвиля 91" відкрила школу для підготовки операторів дронів. Волонтери зазначають, що дешеві саморобні дрони не мають стабілізації та GPS-навігації, як дорожчі комерційні моделі, тому й керувати ними складніше. Навчання займає щонайменше місяць — за цей час пілот повинен навчитися вражати цілі з точністю щонайменше 20%. Поки що школа працює тільки для військовослужбовців, але в майбутньому планує приймати і цивільних

Раніше писали про новий бойовий дрон від української компанії Skynetua. Безпілотний літак може нести боєприпаси вагою до 3 кг та скидати їх на голови окупантом. Військові можуть запускати БПЛА прямо з рук.

Повідомляли також про волонтера Артура Біжка, який друкує дрони для ЗСУ на 3D-принтері. Поки що готовий лише корпус, але інженер вже замовив необхідну електроніку за кордоном.