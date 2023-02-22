Волонтер надрукував безпілотник для ЗСУ на 3D-принтері: як йому це вдалося (фото)

Вартість такого апарату в десятки разів нижча за інші дрони, які ЗСУ зараз запускають на передовий.

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Мешканець Гадяча Полтавської області Артур Біжко збирає безпілотники з деталей, які сам друкує на 3D-принтері. Він розповів про свій винахід виданню Telegraf.

Бізнесмен Артур Біжко готовий корпус дрону літакового типу вагою 1,1 кг з довжиною 90 см та розмахом крил 1,4 см. Він надрукував деталі з непоказного чорного пластику, але не поспішає фарбувати літальний апарат, оскільки це збільшить масу, а отже зменшить дальність польоту.

За словами Біжка, собівартість його пластикового дрона набагато нижча за аналогічні моделі з пінопласту або карбону. Крім того, завдяки такому матеріалу корпусу та невеликим габаритам пристрій буде малопомітним для ворожих радарів. Ще одна перевага технології — швидке виробництво. 3D-принтер дозволяє виготовити всі деталі за 48 годин, ще якийсь час знадобиться на склейку.

Поки Артур Біжко зробив лише корпус, всередину нього ще потрібно встановити електроніку та акумулятор, які додадуть кілька кілограмів ваги. Електронні деталі українець уже знайшов і чекає на доставку, якісь з них опинилися в Україні, а якісь довелося замовити з Китаю. Поки йдуть деталі для комплектування, волонтер готує корпус ще одного БПЛА.

[ + – ] Артур Біжко з пластиковим дроном, створеним за допомогою 3D-друку Фото: telegraf

"Щойно його змонтую, почну випробування. І поїде цей літачок на "нуль", де стоять наші земляки. Аеророзвідка дуже потребує таких апаратів. Наскільки я знаю, на фронті надруковані апарати ще не застосовувалися", — поділився Артур.

Ентузіаст зізнався, що йому не довелося створювати БПЛА з нуля, оскільки конструкторські розробки дронів вже продаються на зарубіжних онлайн-ресурсах за цінами від $20 до $40. Артур Біжко через знайомого аеророзвідника зв'язався з однодумцем, який купив модуль за $25 і погодився поділитися кресленнями.

Бізнесмен пояснив: під час друку 3D-принтер подає розплавлений пластик на сопло та формує деталь, наносячи шар за шаром. Під кожен тип пластику обладнання доводиться наново налаштовувати, виставляючи такі параметри, як температура. Після перших тестів процес триває набагато швидше.

"Не все з першого разу виходить. Щось буває не так... У мене було багато тестових печаток. Тільки одна частина крила друкується понад шість годин", — зазначив Артур.

Раніше писали, що бійці ССО збирають саморобні дрони-камікадзе для завдання ударів по ЗС РФ. Одна модель розрахована на 10 км, а інша — на 20, ціна ж коливається від $1500 до $5000 залежно від показників.

У січні писали, що добровольчий батальйон "Сонечко" збирає дешеві ударні дрони з пінопласту та монтажної піни. Апарати вартістю близько $100 атакують окупантів потужними протипіхотними бомбами з дробом.