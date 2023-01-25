Дрони-саморобки б'ють по ворогу: українці зібрали БПЛА з пінопласту та монтажної піни

Вартість такого безпілотника -"саморобки" не перевищує $100, а ефективність дуже висока.

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Саморобні одноразові безпілотники, які можна зібрати буквально "на коліні", стали дуже популярними у війні між Україною та Росією, пише Forbes. Виробництвом найдешевших дронів-камікадзе займаються обидві протиборчі сторони.

Добровольчий батальйон "Сонечко", який входить до складу ЗСУ, пишається своїми на вигляд непоказними дронами, які можуть скидати на ворога саморобні протипіхотні бомби, начинені великим дробом. Цей боєприпас значно більший і потужніший, ніж популярні гранати ВОГ-17, що часто використовуються для атаки з дронів.

[ + – ] Бійці добробату "Сонечко" готують протипіхотну бомбу для свого дрона Фото: Соцмережi

За твердженням бійців, їх БПЛА чудово зарекомендували себе на Харківському напрямку та в Бєлгородській області, завдавши безліч втрат російським окупантам. Сам батальйон діє ще з 2014 року після окупації Росією Криму і чимало досяг успіху у виробництві "смертельних пташок", які можна зробити за дуже короткий термін буквально "з пінопласту та монтажної піни".

За великим рахунком, саморобний дрон обходиться значно дешевше заводського аналога, причому навіть найдешевшого квадрокоптера відомої фірми DJI. За підрахунками експерта вартість компонентів для кустарного БПЛА на кшталт того, що використовує "Сонечко", не може перевищувати $100.

Безпілотник добробату "Сонечко" — це дрон із нерухомим крилом, а не мультикоптер, що передбачає більшу дальність польоту і корисне навантаження. Наявність нерухомого крила, звісно, негативно впливає на точність, але зате завдяки низькій вартості таких дронів можна зробити дуже багато.=

Крім того, деякі військові експерти взагалі роблять висновок, що сучасні війни виграють ті, у кого армія дронів і можливість їх швидко виробляти більша, ніж у противника. Безпілотники, тим паче такі масові й дешеві, є ідеальними для війни на виснаження проти ворога.

Раніше Фокус писав, що в Україні завершили проєктування заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.