Дроны-самоделки бьют по врагу: украинцы собрали БПЛА из пенопласта и монтажной пены

Стоимость такого беспилотника-"самоделки" не превышает $100, а эффективность очень высока.

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Самодельные одноразовые беспилотники, которые можно собрать буквально "на коленке", стали очень популярны в войне между Украиной и Россией, пишет Forbes. Производством дешевейших дронов-камикадзе занимаются обе противоборствующие стороны.

Добровольческий батальон "Солнышко", который входит в состав ВСУ, гордится своими с виду неказистыми дронами, которые могут сбрасывать на врага самодельные противопехотные бомбы, начиненные крупной дробью. Этот боеприпас значительно больше и мощнее, чем популярные гранаты ВОГ-17 часто используемые для атаки с дронов.

[ + – ] Бойцы добробата "Солнышко" готовят противопехотную бомбу для своего дрона Фото: Соцсети

По утверждению бойцов, их БПЛА отлично зарекомендовали себя на Харьковском направлении и в белгородской области, нанеся множество потерь российским оккупантам. Сам батальон действует еще с 2014 года после оккупации Россией Крыма и немало преуспел в производстве "смертельных птичек", которых можно сделать в очень короткий срок буквально "из пенопласта и монтажной пены".

По большому счету, самоделка дрона обходится значительно дешевле заводского аналога, причем даже самого дешевого квадрокоптера известной фирмы DJI. По прикидкам эксперта стоимость компонентов для кустарного БПЛА по типу того, как использует "Солнышко" не может превышать $100.

Беспилотник добробата "Солнышко" — это дрон с неподвижным крылом, а не мультикоптер, что предполагает большую дальность полета и полезную нагрузку. Наличие неподвижного крыла, конечно, негативно влияет на точность, но зато благодаря дешевизне таких дронов можно сделать очень много.

Кроме того, некоторые военные эксперты вообще делают вывод, что современные войны выигрывают те, у кого армия дронов и возможность их быстро выпускать больше, чем у противника. Беспилотники, тем более такие массовые и дешевые, являются идеальными для войны на истощение против окопавшегося врага.

Ранее Фокус писал, что в Украине завершили проектирование завода по производству беспилотников Bayraktar.