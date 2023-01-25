В Украине завершили проектирование завода по производству беспилотников Bayraktar, – посол

По словам Василия Боднара, в течение следующих двух лет может начаться изготовление бестселлеров Bayraktar TB2 и новейшего Kizilelma.

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Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Bayraktar уже завершила проект строительства предприятия в Украине. Об этом сообщат "Укринформ".

По его словам, завод может начать работу в течение следующих двух лет, а на предприятии будут делать БПЛА с частичной локализацией производства. Кроме Bayraktar TB2 на предприятии будут изготавливать новейшие Bayraktar Kizilelma.

"На сегодняшний день сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта", — заявил Боднар.

Также он добавил, что на днях беспилотный истребитель Kizilelma прошел второе летное испытание. В него установили двигатели украинского производства. Это свидетельствует о глубокой кооперации между двумя странами. Посол выразил надежду, что конкретные результаты в сотрудничестве могут в дальнейшем укрепить безопасность Украины.

Напомним, 10 сентября в СМИ показали, как будет выглядеть завод Bayraktar в Украине. На предприятии будут работать более 300 украинских инженеров и техников.

28 октября гендиректор Bayraktar уже заявлял о завершении фазы проектирования завода Bayrakat в Украине.