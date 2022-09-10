30 000 кв. метров: как будет выглядеть завод по производству "Байрактаров" в Украине (фото)

На предприятии будет работать более 300 украинских инженеров и техников, которые будут собирать как бестселлер Bayraktar TB2, так и новейшие беспилотные истребители Kizilelma.

Турецкая компания Baykar продолжает реализацию проекта по строительству завода в Украине, на котором будут изготавливать БПЛА Bayraktar TB2, Akinci и Kizilelma. Об этом сообщает Defense Express.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар дал комментарий изданию, в котором подтвердил намерения создания завода по производству беспилотников в Украине. Площадь предприятия будет свыше 30 тысяч квадратных метров, а для работы наймут свыше 300 украинских инженеров и техников.

[ + – ] На предприятии будут делать самолеты истребители Kizilelma

Также Байрактар передал изданию концепты, как будет выглядеть завод по производству "Байрактаров". На нем будут изготавливать не только Bayraktar TB2, но более тяжелые Akinci и даже новейшие беспилотные истребители Kizilelma и другую продукцию компании Baykar. Украинские инженеры будут принимать участие в разработке новой продукции "Байрактаров".

[ + – ] Завод займет 30 000 кв. метров

В издании отметили, что сейчас в двух турецких БПЛА используют украинские двигатели — это МС-500 и Аи-450 для Akinci и Kizilelma с Аи-25. Последний является новейшим беспилотников с большим спектром задач.

Напомним, 30 августа Baykar завершила сборку второго прототипа ударного БПЛА Kizilelma. Первый полет будет совершен уже в 2023 году.

Ранее в "Байкар" заявили, что уже закуплена земля для строительства БПЛА в Украине. Компания будет реализовывать намеченный план.