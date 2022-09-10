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Военный Фокус

30 000 кв. метров: как будет выглядеть завод по производству "Байрактаров" в Украине (фото)

Baykar в украине
Так будет выглядеть предприятие по производству БПЛА в Украине

На предприятии будет работать более 300 украинских инженеров и техников, которые будут собирать как бестселлер Bayraktar TB2, так и новейшие беспилотные истребители Kizilelma.

Турецкая компания Baykar продолжает реализацию проекта по строительству завода в Украине, на котором будут изготавливать БПЛА Bayraktar TB2, Akinci и Kizilelma. Об этом сообщает Defense Express.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар дал комментарий изданию, в котором подтвердил намерения создания завода по производству беспилотников в Украине. Площадь предприятия будет свыше 30 тысяч квадратных метров, а для работы наймут свыше 300 украинских инженеров и техников.

производство заводов в украине
На предприятии будут делать самолеты истребители Kizilelma

Также Байрактар передал изданию концепты, как будет выглядеть завод по производству "Байрактаров". На нем будут изготавливать не только Bayraktar TB2, но более тяжелые Akinci и даже новейшие беспилотные истребители Kizilelma и другую продукцию компании Baykar. Украинские инженеры будут принимать участие в разработке новой продукции "Байрактаров".

Baykar в украине
Завод займет 30 000 кв. метров

В издании отметили, что сейчас в двух турецких БПЛА используют украинские двигатели — это МС-500 и Аи-450 для Akinci и Kizilelma с Аи-25. Последний является новейшим беспилотников с большим спектром задач.

Напомним, 30 августа Baykar завершила сборку второго прототипа ударного БПЛА Kizilelma. Первый полет будет совершен уже в 2023 году.

Ранее в "Байкар" заявили, что уже закуплена земля для строительства БПЛА в Украине. Компания будет реализовывать намеченный план.