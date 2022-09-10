30 000 кв. метрів: який вигляд матиме завод із виробництва "Байрактарів" в Україні (фото)

На підприємстві працюватиме понад 300 українських інженерів і техніків, які збиратимуть як бестселер Bayraktar TB2, так і новітні безпілотні винищувачі Kizilelma.

Турецька компанія Baykar продовжує реалізацію проєкту з будівництва заводу в Україні, на якому виготовлятимуть БПЛА Bayraktar TB2, Akinci та Kizilelma. Про це повідомляє Defense Express.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар дав коментар виданню, де підтвердив наміри створення заводу з виробництва безпілотників в Україні. Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків.

[ + – ] На підприємстві робитимуть літаки винищувачі Kizilelma

Також Байрактар передав виданню концепти, який вигляд матиме завод із виробництва "Байрактарів". На ньому виготовлятимуть не тільки Bayraktar TB2, але й важчі Akinci та навіть новітні безпілотні винищувачі Kizilelma й іншу продукцію компанії Baykar. Українські інженери братимуть участь у розробці нової продукції "Байрактарів".

[ + – ] Завод займе 30 000 кв. метрів

У виданні зазначили, що зараз у двох турецьких БПЛА використовують українські двигуни — це МС-500 та Аі-450 для Akinci та Kizilelma з Аі-25. Останній є найновішим безпілотником із великим спектром завдань.

Нагадаємо, 30 серпня Baykar завершила складання другого прототипу ударного БПЛА Kizilelma. Перший політ буде здійснено вже 2023 року.

Раніше в "Байкарі" заявили, що вже закуплено землю для будівництва БПЛА в Україні. Компанія реалізовуватиме намічений план.