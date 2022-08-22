Гендиректор Baykar розповів про хід будівництва заводу з виробництва БПЛА в Україні

У планах виробництва досліджувати безпілотні технології, і навіть виготовляти БПЛА наступного покоління Kizilelma.

Турецька компанія Baykar Makina не відмовилася від ідеї будівництва заводу з виробництва безпілотників в Україні. Про це в інтерв'ю для "ТСН" заявив гендиректор Халук Байрактар.

Україна має стратегічний рівень партнерства із Туреччиною. Співпраця у космічній та оборонній сфері між країнами після постачання "Байрактарів" лише покращилася. Наразі, за словами гендиректора, "Байкар" працює над проєктом будівництва заводу. Проєкт розпочався у 2019 році, коли Зеленський відвідав Туреччину.

"Коли Володимир Зеленський побачив нашу інфраструктуру, він попросив нас розпочати проєкт будівництва заводу в Україні, де ми б не лише виготовляли, а й дослідили б ці технології", — розповів Халук.

Він також зазначає, що Україна є однією з небагатьох країн, яка може виготовляти турбінні заводи. Тому під час виробництва Akinci ухвалено рішення використати українські двигуни.

Що робитимуть на українському заводі Baykar?

Як зазначає Халук Байрактар, на заводі робитимуть не лише успішні Bayraktar TB2, а й безпілотні винищувачі Kizilelma нового покоління. Наразі активно ведеться робота над дизайном підприємства та його макетом. Зараз вже придбано земельну ділянку для заводу. Угода про співпрацю в оборонній сфері підписана незадовго до війни — 3 лютого.

"Проте наші плани досі в силі і ми продовжуємо роботу, дотримуємося дедлайнів. Можна сказати, ми просуваємось у цьому плані", — резюмував гендиректор.

Нагадаємо, гендиректор "Байкар" високо оцінив навички українських операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.