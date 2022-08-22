"Стежу за їхньою роботою": гендиректор Baykar оцінив ефективність українських "Байрактарів"

За словами Халука Байрактара, українські військові мають високі навички володіння безпілотниками. А на основі їхніх відгуків компанія покращує ударний БПЛА.

Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що українські військові ефективно застосовують безпілотники "Байрактар". Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН".

Ударні безпілотні системи зміцнюють українську армію на полі бою. За словами Байрактара, БПЛА допомагають моніторити ситуацію 24 на 7, вести тривалий нагляд, а також підтримувати бойові дії на землі. Він наголосив, що українські військові ефективно використовують БПЛА виробництва Baykar.

"До війни ми тренували українських операторів, тому вони вміло використовують безпілотники. Я стежу за їхньою роботою з новин і бачу їхню ефективність", — заявив Халук.

Також гендиректор зазначив, що на основі відгуків операторів БПЛА постійно покращують "Байратари". Через динаміку поле бою та середовище роботу, потрібно постійно реагувати на зміни. Тому Халук Байрактар ще раз похвалив українських військових, які мають дуже гарні навички володіння.

Українській армії надавалася технічна допомога ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо були якісь складнощі, то вони одразу вирішувалися. Це двосторонній процес — збір відгуків, а потім внесення змін до безпілотника.

Нагадаємо, у Латвії розпочали збір на безпілотник Байрактар ТБ2 для української армії.

Раніше повідомлялося, що Туреччина не планує виробляти "Байрактари" у Росії. Інформація про переговори на цю тему висвітлювалася у ЗМІ.