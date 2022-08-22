"Слежу за их работой": гендиректор Baykar оценил эффективность украинских "Байрактаров"

По словам Халука Байрактара, украинские военные обладают высокими навыками владения беспилотниками. А на основе их отзывов, компания улучшает ударный БПЛА.

Генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что украинские военные эффективно применяют беспилотники "Байрактар". Об этом он сказал в интервью ТСН.

Ударные беспилотные системы усиливают украинскую армию на поле боя. По словам Байрактара, БПЛА помогают мониторить ситуацию 24 на 7, вести длительное наблюдение, а также поддерживать боевые действия на земле. Он отметил, что украинские военные эффективно используют БПЛА производства Baykar.

"До войны мы тренировали украинских операторов, поэтому они умело используют беспилотники. Я слежу за их работой из новостей и вижу их эффективность", — заявил Халук.

Также гендиректор отметил, что на основе отзывов операторов БПЛА постоянно улучшают "Байрактары". Из-за динамики поле боя и среду работу, нужно постоянно реагировать на изменения. Поэтому Халук Байрактар еще раз похвалил украинских военных, которые обладают очень хорошими навыками владения.

Украинской армии оказывалась техническая помощь еще до полномасштабного вторжения в Украину. Если были какие-то сложности, то они сразу решались. Это двухсторонний процесс — сбор отзывов, а затем внос изменений в беспилотник.

Напомним, в Латвии начали сбор на беспилотник Байрактар ТБ2 для украинской армии.

Ранее сообщалось, что Турция не планирует производить "Байрактары" в России. Информация о переговорах на эту тему освещалась в СМИ.