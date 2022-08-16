Помощь продолжается: Латвия начала сбор средств на второй "Байрактар" для Украины

Спустя несколько часов после начала повторного сбора организаторам удалось собрать более €160 тысяч из необходимых €5 млн. Примечательно, что в прошлый раз БПЛА компания решила передать Украине бесплатно.

Латвия решила снова помочь Украине в войне, которую развязала Российская Федерация. Жители всей страны собирают деньги на "Байрактар", говорится на сайте благотворительной платформы ziedot.lv.

Латвийцы планируют собрать €5 миллионов. За несколько часов люди суммарно отправили боле €160 тысяч.

Инициаторами сбора средств стали латвийский певец и телеведущий Ральфс Эйландс и украинский журналист Владимир Бирюков.

"Поскольку российская агрессия в Украине продолжается, мы приглашаем жителей Латвии пожертвовать на "Латвийский байрактар", который Министерство обороны Латвийской Республики планирует купить в Турции, чтобы передать Украине", — говориться на сайте сбора средств.

[ + – ] Проект по сбору средств был размещен на благотворительном портале 16 августа Фото: ziedot.lv

Напомним, что в мае литовский волонтер Андриус Тапинас объявил о начале сбора 5 млн евро на приобретение ударного "Байрактара" в течение трех недель. Сборы были завершены за два дня. 2 июня стало известно, что производитель беспилотников Bayraktar TB2 Турция решил передать их бесплатно. Министр обороны Арвидас Анушаускас после этого заявил, что собранные литовцами деньги пойдут на боеприпасы к БПЛА и другую помощь Украине.

Также мы писали, что фонд "Повернись живим" анонсирует новый проект масштаба "Байрактар". Он поможет усилить ВСУ.