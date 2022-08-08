Усилит ВСУ в разы: "Повернись живим" анонсирует новый проект масштаба "Байрактар"

По словам директора фонда Тараса Чмут, проект затронет многих украинских производителей, для его реализации нужны будут месяцы.

Директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут анонсировал новый проект по сбору средств на проект уровня "Байрактар 2.0". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Тарас Чмут призвал "держать кулачки" и донатить на фонд "Повернись живим". Планируется новый масштабный проект на сумму до 1 млрд гривен.

"Кажется, я сегодня запустил новый проект уровня "Байрактар 2.0" для команды фонда Вернись живым. Держим кулачки, так сказать", — написал Чмут.

В эфире проекта "Право на поплаву" Тарас Чмут раскрыл некоторые детали проекта. Сумма до 1 млрд гривен приблизительна. Проект будет затрагивать множество украинских производителей. Ожидается, что он усилит обороноспособность украинской армии.

По словам директора фонда "Повернись живим", они планируют сосредоточить свое внимание не на "затыкании дыр" в армии, а на более серьезных проектах. На реализацию может уйти от 6 до 9 месяцев и этот проект будет иметь до 5 этапов. Первый из них может начаться как можно скорее. Кампанию по сбору средств планируют начать на этой неделе.

"Если все будет окей, то этот проект будет анонсирован до его реализации Мы будем на него собирать средства — это будет какая-то публичная кампания. Он будет состоять из нескольких фаз. Но это тема, которая должна будет усилить наш потенциал ВСУ в определенном направлении прямо в разы", — рассказал Чмут.

Напомним, 26 июля "Повернись живим" сообщили о приобретении комплекса БПЛА "Байрактар ТБ2" для ВСУ.

Ранее фонд передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas с защищенным каналом связи.