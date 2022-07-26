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Военный Фокус Российско-украинская война

Фонд "Повернись живим" купил ударный "Байрактар" для ВСУ (фото)

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Bayraktar TB2 для ВМС Украины

Ранее представители организации заявляли, что им удалось реализовать самый крупный волонтерский проект в истории. Вероятно, это он и есть.

Фонд "Повернись живим" приобрел для украинской армии ударный беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщается на странице фонда в Фейсбуке.

На средства волонтеров был приобретен ударный БПЛА Bayraktar TB2, который изготавливается в Турции. На опубликованном фото директор фонда Тарас Чмут стоит на фоне беспилотника.

"Уже", — написано в подписи к фото.

На Bayraktar TB2 можно заметить символику украинских Военно-морских сил и герб Украины. Можно предположить, что беспилотник Bayraktar TB2 поступит именно в ВМС Украины.

Отметим, ранее в организации заявляли, что им удалось реализовать самый большой проект в истории украинской благотворительности.

Bayraktar TB2 — это ударный беспилотник, который украинская армия использует с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. Характеристики беспилотника позволяют использовать его в радиусе 150 или 300 км. На борту он способен переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Напомним, в Baykar Makina заявили, что они никогда не продадут РФ свои беспилотники так как они поддерживают Украину.

8 июля сообщалось, что литовский Bayraktar TB2 уже доставили в Украину. Деньги на него собирали всей Литвой на протяжении двух дней.