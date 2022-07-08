Ястреб готов взлететь: "литовский" Bayraktar доставили в Украину

В ОП назвали отправку беспилотника проявлением дружбы. Литовцы собирали деньги на аппарат всего 2 дня.

Турецкий беспилотник BayraktarTB2, на который литовцы собирали деньги, доставили в Украину. Об этом написал в Twitter замглавы Офиса президента Украины, бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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"Байрактары "Vanagas" уже в Украине! Это замечательное проявление дружбы и единства, которое еще раз доказывает, что Украина не одинока в борьбе с агрессором", – отметил чиновник.

Сибига поблагодарил за это генерального директора компании Baykar Defence Халука Байрактара и литовского журналиста Андрюса Тапинаса за непоколебимую поддержку на пути к победе.

"Vanagas" на литовском языке означает "ястреб". Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас ранее показывал фото этого беспилотника.

ВСУ активно применяют Bayraktar TB2 в полномасштабной войне с Россией. Его можно использовать в радиусе 150 или 300 км, а на борту он несет противотанковые ракеты и авиабомбы.

Напомним, что 26 мая в Литве начали собирать деньги на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для ВСУ. Сборы длились 2 дня.

Турецкий производитель заявил, что передаст Украине Bayraktar TB2 бесплатно.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что турецкая компания Baykar Makina загрузила практически все мощности завода, чтобы обеспечить нужды ВСУ. С 24 февраля украинская армия получила на вооружение до 50 Bayraktar.