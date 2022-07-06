Минобороны Литвы показало Байрактар, который в считанные часы отправится в Украину
Ударный беспилотник получил название "Vanagas", что означает "Ястреб" с литовского. Деньги на него литовцы собрали всего за два дня.
Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас показал фото беспилотника Bayraktar TB2, который в скором времени прибудет в Украину.
По словам министра, "Vanagas" находится последние часы в Литве и очень скоро он будет отправлен в Украину.
"Vanagas" — это в переводе с литовского означает Ястреб.
Вместе с тем нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что ударный БПЛА прибудет в Украину уже на этой неделе. После этого его будут готовить к полетам в украинском небе.
Отметим 26 мая в Литве начали сбор средств на Bayraktar TB2 для Украины. Сборы были завершены за два дня. После согласования действия с Минобороны, был подан запрос в Турцию. Производитель заявил, что передаст Bayraktar TB2 бесплатно.
Напомним, в Турции готовят к отправке три Байрактара, на который собирали средства Фонд Сергея Притулы и автора телеграм-канала "Лачен пишет".